Oltenii rămaşi fără marfă au dublat preţul lubeniţei de la Gottlob. “Lubeniţele lor sunt bombe chimice. Produsele noastre nu au fost fertilizate excesiv”

Gottlob, patria pepenelor verzi din Banat, este din nou în sărbătoare. Aşa cum prevede tradiţia, cea de a zecea ediţie a Festivalului Lubeniţei, are loc cu ocazia sărbătorii de Sfânta Maria.





Este însă ultima ediţie care are loc în această perioadă. Pentru anii următori intenţia primăriei Gottlob este ca Festivalul Lubeniţei să se fie devansat, datorită coacerii mai devreme a fructelor şi a riscului ca producătorii să nu mai poată oferi marfă.

“Producătorii şi-au mai reţinut din stocuri pentru a participa la festival. Dar de câţiva ani se coace mai repede lubeniţiţa la Gottlob din cauza condiţiilor climatice. Asta e cursul, trebuie să ne armonizăm cu producţia şi cu perioada ei de coacere. De la anul vom devansa festivalul”, a declarat Gheorghe Nastor, primarul comunei Gottlob.

„Media va fi undeva la 50 de tone pe hectar, în condiţiile în care în alţi ani depăşeam suta de tone”

Dacă în 2017, producătorii s-au putut lăuda cu o lubeniţă de cea mai bună calitate, cu fructe foarte dulci, acest sezon este unul slab.

“Nu a fost strălucit sezonul. Din discuţiile mele cu producătorii, pe toţi i-a afectat vremea. A plouat mult în perioada de coacere, au urmat temperaturi scăzute, după care a urmat un val mare de căldură care a copt lubeniţa forţat. Mulţi se plâng de calitatea lubeniţei din acest an. Dar vedeţi că nu tot timpul ne iasă pasenţa cum vrem”, a mai adăugat Nastor.

Suprafaţa a scăzut de la 400 de hactare undeva la 200 de hectare

Nu toţi producătorii au avut de suferit. Unii au scos 20 de tone la hectar, alţii se pot lăuda şi cu o producţie de 70 de tone, spune primaul din Gottlob.

“Contează şi perioada în care au plantat. Media va fi undeva la 50 de tone pe hectar, în condiţiile în care în alţi ani depăşeam suta de tone”, a adăugat Gheorghe Nastor (foto).

Şi suprafaţa cultivată a scăzut în acest sezon. “Acum a rămas nucleul dur de producători, cei care cultivă cu încăpăţânare în fiecare an. Suprafaţa a scăzut de la 400 de hectare undeva la 200 de hectare. Aveam peste o sută de producători, acum avem sub 90. Producători mari vreo zece”, a mai explicat edilul Gottlobului.

Oltenii vând lubeniţa de Gottlob sub brandul Dăbuleni



Vara asta, străzile Gottlobului au fost inundate de TIR-uri, camioane şi mirobuze înmatriculate în judeţul Dolj. Este un fenomen care se repetă deja an de an. Lubeniţa de la Dăbuleni şi Bechet se coace mai repede ca cel de la Gottlob, astfel că atunci când rămân fără marfă, lubeniţarii oltenii vin în Timiş după marfă proaspătă.

„Ei terminând foarte repede recoltatul şi livratul, să nu-şi piardă clientela, vin şi iau de la noi. Merg cu lubeniţa de Gottlob pe pieţele din Oradea, Arad, Timişoara. Evident că nu spun la nimeni că e lubeniţă de la Gottlob. Zic că e de la ei”, a mai declarat Gheorghe Nastor.



"Calculând profitul, an ca acesta mai rar"

Nu toţi producătorii de lubeniţă din Gottlob sunt nemulţumiţi de acest sezon. Pentru unii a fost chiar cel mai bun an. Familia Creţu a avut aproximativ 12 hectare de lubeniţă.

„E cel mai bun an de când pun eu lubeniţă. E drept, am terminat cu lubeniţa de săptămâna trecută. Nu prea mai este lubeniţă în sat. Dar calculând profitul, an ca acesta mai rar! De ar fi în fiecare an aşa ar fi perfect. Acuma eu vorbesc în numele meu. Cum a fost la alţii nu prea ştiu. Unii au plantat mai puţin pentru că anii trecuţi nu reuşeau să îşi valorifice producţia . Eu am plantat ca anul trecut. La gust, e adevărat, nu a fost ca cel de anul trecut. Ploile multe au stat în calea unui gust rafinat”, a declarat Nicu Creţu.

“Producţia e mai slabă ca sezonul trecut dar preţul e dublu şi ceva faţa de anul trecut”

Samsarii şi producătorii din Oltenia au rezolvat în mare parte problema localnicilor cu vânzarea. Unii nu şi-au mai bătut capul cu supermarketurile şi hipermarketurile, nici nu au mai mers în pieţe, ci au vândut marfa doljenilor, la un preţ excelent.





“Preţ ca anul acesta la lubeniţă în ultimii ani nu a fost. Deoarece oltenii au terminat foarte repede cu lubeniţa, la începutul lunii iulie, şi ce au mai avut s-a stricat pe câmp la ei din cauza ploilor, au venit la noi să cumpere. Celelalte zone din ţară încă nu aveau coaptă lubeniţa. Ne-a prins pe noi pe rod. Producţia e mai slabă ca sezonul trecut dar preţul e dublu şi ceva faţa de anul trecut. Atunci o dădeam cu 40 de bani kilogramul. Anul acesta am dat celor cu TIR-uri şi cu 85 de bani kilogramul. Ceea ce nici nu îndrăzneam să visez la un astfel se preţ. Niciodată nu am dat mai scump. Ultimele lubeniţe le-am dat chiar cu 90 de bani kilogramul”, a mărturisit Nicu Creţu.

“Ei dau foarte multe îngrăşăminte chimice”



Producătorul de lubeniţă de la Gottlob afirmă că fructele din Timiş nu se compară cu cele de la olteni.

“Spre deosebire de lubeniţele olteneşti, care sunt bombe chimice, produsele noastre nu au fost fertilizate excesiv. Ei dau foarte multe îngrăşăminte chimice. Enorm de mult faţă de cât se dă la noi în zonă. Ei vor lubeniţe mari şi multe. Şi de aceea folosesc îngrăşământul fără măsură. În plin sezon toată România e alimentată cu lubenite de la ei”, a mai declarat Nicu Creţu.

Au mai încropit o zi de festival

Revenind la Festivalul Lubeniţei, pentru că este în mijlocul săptămânii, Primăria a decis iniţial ca evenimentul să aibă o singură zi. Planurile s-au schimbat după ce Guvernul a decretat o nouă vacanţă prelungită pentru bugetari. Aşa că s-a mai încropit o zi de festival.

Festivalul va începe la ora 18.00, cu un alai în frunte cu majorte şi fanfare. De la ora 20 va fi muzică populară cu formaţia General, iar apoi tinerii se vor delecta cu Andreea Bălan.

La ora 12 vor fi focuri de artificii.



Mâine sunt premiaţi câştigătorii competiţiilor sportive, cea mai frumoasă gospodărie, cele mai în vârstă cupluri, iar seara va avea loc un concert cu trupa Bambi.