O metodă de gimnastică inventată în Israel, practicată şi în Timişoara. Cei care fac acest tip de sport susţin că ajută la menţinerea sănătăţii zonelor intime

Se ştie că practicarea de exerciţii fizice aduce numai beneficii organismului. De câţiva ani se poate practica şi la noi Metoda Aviva, concepută în 1966 de către Aviva Gabriella Steiner, o balerină născută în Ungaria, dar care trăieşte de mulţi ani în Israel.

Iniţial a conceput o metodă pentru rezolvarea problemelor legate de fertilitate, dar ulterior, după decenii de muncă, cercetare şi observare, Aviva Gabriella Steiner a reuşit să creeze un complex de exerciţii fizice folosite cu succes de femei.

Promotorii acestei metode susţin că, pe lângă rezolvarea problemelor de feritlitate, exerciţiile ar ajuta la vindecarea chistrurilor ovariene, la reglarea ciclului menstrual, pentru a avea o menstruaţie fără durere, echilibru hormonal, la o menopauză fără simptome neplăcute, fără incontinenţă urinară, la menţinerea sănătăţii în zona intimă, controlul greutăţii şi la crearea unei stări de bine.

“Metoda Aviva produce efectul aşteptat prin antrenarea muşchilor externi şi interni ai părţi inferioare a abdomenului, prin mişcarea muşchilor perineali şi fesieri. Antrenarea intensa a acestor muschi, intensifică circulaţia sângelui în zona respectivă. Astfel ajung în organele-ţintă mai mulţi hormoni, mai multe vitamine, oxigen şi alte substanţe vitale. Când organiul primeşte tot ce are nevoie pentru a funcţiona normal, începe un proces de autovindecare”, a explicat Laura Kovacs, singurul instructor Aviva din Timişoara.

“Aviva ajută la rezolvarea problemelor în aproximativ 60-70 la sută”

Laura Kovacs este instructor Aviva de şapte ani. A terminat Facultatea de Kinetoterapie, iar în urma unor probleme medicale a ajuns să facă gimnastică Aviva.



“Medicii au găsit un chist pe ovarul meu stâng. Am fost la mai mulţi ginecologi, însă în afară de operaţie sau luarea unor anticoncepţionale nu mi-au putut recomanda alte terapii mai puţin invazive. Am aflat de metoda Aviva şi exercitiile aproape imediat au oprit crampele menstruale, ceea ce a fost total nou pentru mine. După câteva luni de practicare chisturile au dispărut fără nicio urmă. Am considerat că sunt obligata să propag aceasta metoda simplă şi minunată ca să ajungă la cât mai multe femei”, a mai spus Laura Kovacs, care ţine cursuri şi la Oradea şi Arad.

Metoda Aviva poate fi practicată şi de bărbaţi. “Îi ajută la tratatarea problemelor de proastată, pot rezolva şi problemele de potenţă”, susţine Laura Kovacs.

Concret, Metoda Aviva constă într-o serie de exerciţii fizice combinate cu mişcări de dans.

“Fiecare exerciţiu e diferit. Se practică în echipament de sport. Lucrăm în şosete fiindcă încercăm să stimulăm anumite puncte reflexogene de pe tălpi. Avem o expresie, trebuie să activăm zona abdominală inferioară. Prima dată trebuie să conştientizăm că şi acolo avem muşchi cu care putem lucra. Încercăm să strângem această zonă. Mişcările seamănă cu mişcările de dans efectuate de Elevis, de Shakira, cu mişcarea bazinului, seamănă puţin cu dansul din buric. Noi spune că Aviva ajută la rezolvarea problemelor în aproximativ 60-70 la sută. În rest, depinde şi de noi, să avem o dietă variată, să ne odihnim suficient, să evităm cât se poate stresul sau găsim o modalitate prin care să reduce stresul”, a mai spus Laura Kovacs.