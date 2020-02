O lugojeancă a renunţat la un internship în China din cauza epidemiei de coronavirus

Lugojeanca Andra Curuţiu este studentă la drept la Haga, în Olanda. Era pregătită să plece pe 15 februarie în capitala chineză, la Universitatea Normală din Beijing, acolo unde urma să participe la un internship în cadrul şcolii.



Tânăra a fost nevoită să renunţe la această experienţă, tocmai din cauza coronaviruslui din China.

“Din cauza epidemiei cu acest virus am primit o înştiinţare că s-au suspendat temporar cursurile la toate şcolile fără a se da un termen de la care se vor relua. Eu oricum am decis înainte de a primi acest email că nu voi mai merge deocamdată, din motive de prevenţie. Am renunţat doar momentan, dacă totul va fi bine, voi merge în Beijing în septembrie”, a declarat Andra Curuţiu, pentru Lugojeanul.ro.



Numărul morţilor a ajuns la 304 duminică în China: 45 de persoane au decedat într-o singură zi, în timp ce peste 2500 de cazuri noi au fost confirmate.





Cazurile de îmbolnăvire au ajuns la 14.000 în China.





Virusul a ajuns în 24 de ţări. În Japonia şi Tailanda se află cel mai mare număr de pacienţi cu 20, respectiv 19 cazuri confirmate. În Europa cele mai multe cazuri se înregistrează în Germania şi Franţa.

China a închis oraşul Wuhan şi oraşele din apropiere, însă noi cazuri au continuat să apară, astfel că duminică Wenzhou, un oraş cu nouă milioane de locuitori din estul provinciei Zhejiang, aflat la 800 de kilometri de epicentrul epidemiei , a fost de asemenea închis..