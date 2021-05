O judecătoare îl atacă în termeni duri pe Ministrul Justiţiei: „Să vă fie ruşine!”. Ce i-a replicat acesta

„Cu riscul de a-mi petrece restul carierei de magistrat în cercetări disciplinare, cu riscul de a fi sancţionată, îmi asum! Plecaţi acasă, dl Stelian Ion, pseudoministrul injustitiei! Judecătorii nu sunt preşul dvs! Să vă fie ruşine, dar nu cred că ştiţi ce înseamnă asta! Nimeni nu a ameninţat public un preşedinte de curte. Şi v-aţi gândit că e timpul, nu? Aveţi în sânge secretarul de partid care îşi cheamă “slugile” la raport, nu? Orice minut cu dvs în fruntea justiţiei este un pas spre dezastru! Plecaţi!”, a scris judecătoarea Stoicescu, pe pagina sa de Facebook.

Reacţia fostului preşedinte al Tribunalului Timiş vine în urma unei adrese prin care preşedintele Curţii de Apel Timişoara, judecătorul Mircea Creţu, este ameninţat cu închisoarea în cazul în care emite acte pentru plata unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru care nu au fost alocate fonduri în bugetul din 2021.

Adresa transmisă de Ministerul Justiţiei preşedintelui Curţii de Apel Timişoara şi semnată de secretarul de stat Alexandru Paul Dumitriu a fost făcută publică de Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.

Prin intermediul adresei, preşedintele Curţii de Apel Timişoara este avertizat că „prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/ 2021 nu au fost asigurate fonduri pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărări judecătoreşti, acte administrative, respectiv OUG nr.3/2019”, iar nerespectarea legii finanţelor publice „constituie infractiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Replica Ministrului Justiţiei

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a reacţionat după ce judecătoarea Adriana Stoicescu i-a cerut să plece acasă după adresa trimisă către judecătorul Mircea Creţu.

„Cred că doamna judecătoare are informaţii greşite. Nu s-a întâmplat în niciun moment acest lucru. Nu am semnat niciun document şi nu am transmis niciunui judecător de la nicio instanţă un astfel de avertisment. Este o chestiune care circulă voit sau nu, în spaţiul public. Mi se pare că e o intoxicare. Dimpotrivă! Am rugat secretarul de stat, pe domnul Alexe Dimitriu, să îi sune pe toţi preşedinţii Curţilor de Apel să clarifice acest aspect pentru că a fost o discuţie mai veche, de câteva săptămâni. La rândul meu, am avut o discuţie cu toţi preşedinţii Curţilor de Apel şi le-am explicat clar cum stau lucrurile. Nici vorbă de a fi semnat vreun document într-un astfel de ton imperativ, ultimativ şi ameninţător eu, ca ministru. Lucrurile sunt clare. În rest, nu am ce comenta. Judecătorii au dreptul la o opinie. Are dreptul doamna judecător să îşi exprime opinia aşa cum consideră", a spus Stelian Ion.





Judecătoarea Stoicescu, reclamată la Inspecţia Judiciară de şeful CSM

La finalul lunii aprilie, judecătoarea Adriana Stoicescu a fost reclamată la CSM de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, tot pentru o postare în care îl ataca pe ministrul Justiţiei, Stelian Ion.

„Nenorocirea acestui popor este că, de 30 de ani, este condus şi reprezentat de personaje care şi-au făcut şcoala în ultima bancă, copiind de la colegii care azi muncesc ca fraierii, aşteptând doar ca politicienii de carton să le căsăpească vieţile. Personaje ale căror taţi slugăreau partidul şi securitatea ne conduc spre vremuri de împliniri măreţe, reamintindu-ne zilnic vocaţia de pierzători la ruleta rusească a planetei. Astăzi, personajul trist care ocupă funcţia de ministru al justiţiei dovedeşte încă o dată, dacă mai era nevoie, că există ţara lor, guvernul lor or şi justiţia lor”, a scris Adriana Stoicescu, pe Facebook.

Tot pentru o postare de pe Facebook, în care a scris despre „pseudojustiţia” din România, judecătoarea Adriana Stoicescu a fost reclamată la Inspecţia Judiciară de Asociaţia „Iniţiativa pentru Justiţie”, condusă de procurorul Bogdan Pârlog. Stoicescu a fost reclamată la Inspecţia Judiciară pentru o postare de pe pagina sa de Facebook în care a vorbit despre „pseudojustiţia” în care „pseudojudecători scriu minute la dictare” sau „pseudoprocurori pun bazele republicii lor”.

În urma cercetării disciplinare, plângerea depusă împotriva Adrianei Stoicescu a fost clasată. „Impresia pe care o lasă postările doamnei judecător Adriana Stoicescu nu sunt de natură a crea, în ochii unui observator rezonabil, îndoieli cu privire la buna credinţă şi integritatea acesteia şi nu constituie o încălcare certă şi indubitabilă a exerciţiului libertăţii de exprimare inerent funcţiei de judecător, astfel cum acesta au fost conturate în jurisprudenţa CEDO (de exemplu în cauza Morrissnes contra Belgiei)”, se arată în rezoluţia prin care plângerea împotriva judecătoarei Stoicescu a fost clasată.

