O fostă primăriţă, condamnată în trecut pentru fraudarea fondurilor europene, candidadează pentru un nou mandat, din partea PNL: „Am cazierul curat”

Fosta primăriţă din comuna Periam, Rodica Boancăş, condamnată în anul 2014 definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare, este candidatul PNL pentru Primăria Comunei Periam. De asemenea, Rodica Boancăş este inclusă şi pe lista PNL pentru Consiliul Judeţean Timiş. Alin Popoviciu, secretarul general al PNL Timiş, a declarat că Rodica Boancăş poate candida din partea PNL, fiind reabilitată. Popoviciu a mai declarat că partidul a dorit-o candidat pe Rodica Boancăş şi în 2016, dar atunci fosta primăriţă nu a candidat, nefiind încă reabilitată.

„La momentul acesta eu sunt cu un cazier curat. Nu am nimic din urmă. Am avut patru sentinţe de achitare şi la Curtea de Apel, după ce au fost recuzaţi doi judecători a ajuns un judecător care au dat un verdict. Înainte de asta am avut patru sentinţe de achitare. Eu am considerat că am fost o victimă la acel moment. La acest moment am cazierul curat. Am fost reabilitată de drept. Chiar mâine merg să îmi scot cazierul”, a declarat Rodica Boancăş pentru „Adevărul”.

Faptele pentru care a fost condamnată fosta primăriţă

Potrivit acuzaţiilor formulate de DNA, în cursul lunii iunie 2007, Rodica Boancăş, în calitate de primar al comunei Periam, i-a determinat pe Vintilă Rusan şi Samson Hojda, la acea vreme consilieri locali, să folosească şi să prezinte, în cadrul procedurilor A.P.I.A. privind acordarea de plăţi directe pe suprafaţă pe anul 2007, documente în care au consemnat date false, inexacte, în sensul că deţin şi utilizează păşunea comunei Periam, în suprafaţă de 199,84 de hectare. Astfel, s-au încasat subvenţii de aproape 40 de mii de lei.

În vederea obţinerii sumelor nerambursabile, Rodica Boancăş a falsificat două contracte de întreţinere a păşunii încheiate cu Samson Hojda pentru suprafaţa de 131,92 de hectare şi cu Vintilă Rusan, pentru suprafaţa de 67,92 hectare, în sensul că a consemnat date nereale privind întreţinerea păşunii. Contractele de întreţinere a păşunii încheiate între Primăria Periam şi Samson Hojda şi Vintilă Rusan au fost antedatate şi înregistrate ca atare în registrul primăriei, activităţi sprijinite şi de Laura Iurescu.

În cadrul procedurilor A.P.I.A. privind acordarea de plăţi directe pe suprafaţă pe anul 2008, Vintilă Rusan şi Samson Hojda au prezentat acte în care au consemnat date false în sensul că deţin şi utilizează suprafaţa de 67,92 de hectare, respectiv de 131,92 de hectare din păşunea comunei Periam şi prin care au intenţionat să obţină pe nedrept fonduri nerambursabile pentru agricultură, în sumă de 15.437 de lei, faptă rămasă în forma de tentativă.

Găsiţi nevinovaţi în primă instanţă

În primă instanţă procesul s-a judecat la Sânnicolau Mare, unde primăriţa a fost achitată. A urmat recursul de la Curtea de Apel, unde dosarul a fost trimis spre rejudecare. După rejudecare, dosarul a ajuns din nou la Curtea de Apel, unde a fost emisă sentinţa finală. Astfel, Rodica Boancăş a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare şi un termen de încercare de patru ani. Vintilă Rusan şi Samson Hojda au primit câte un an de închisoare cu suspendare. De asemenea, Laura Iurescu a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare. Sentinţa este definitivă.

