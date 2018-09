Numele lui Cosmin Contra, într-un document intern al PNL. Reacţia selecţionerului

„Strategie pentru îmbunătăţirea activităţii organizaţiei PNL Timiş”. Aşa se numeşte documentul care, potrivit jurnaliştilor debanat.ro le-a fost prezentat liberalilor din Timiş de către secretarul general al filialei, Alin Popoviciu. Potrivit sursei citate, strategia PNL Timiş prevede ca judeţul să fie împărţit în opt zone, iar în fiecare zonă să fie organizat anul viitor o serbare câmpenească. Liberalii sunt îndrumaţi ca la fiecare eveniment de acest gen să fie adusă o vedetă politică sau din afara politicii. Ca exemple sunt daţi Cătălin Moroşanu, Cosmin Contra şi Cătălin Scărlătescu. „La aceste evenimente se vor oferi de către organizatori premii în bani şi produse, iar juriul va fi format numai din oameni care nu sunt din zona respectivă. Suportul financiar pt un eveniment va fi asigurat de şeful de zonă împreuna cu preşedintii organizaţiilor locale din zona respectivă”, arată documentul intern citat de debanat.ro.

Cosmin Contra a reacţionat, declarându-le jurnailştilor debanat că nu a fost consultat înainte de a fi menţionat în document, declarându-se împotriva unei astfel de practici. „Eu n-am vorbit niciodată cu Alin Popoviciu despre asemenea lucruri. N-am făcut niciodată politică şi n-o să fac niciodată, nu am treabă cu niciun partid. Vreau ca nici Alin Popoviciu, nici alţi politicieni să nu mai folosească numele meu în alt context decât fotbalul. Chiar mă deranjează foarte mult când numele meu apare într-o conjunctură care nu are nicio legătură cu fotbalul”, a fost replica lui Contra.

Contactat de „Adevărul”, secretarul general al PNL Timiş, Alin Popoviciu, a explicat cum a ajuns să fie menţionat Contra în documentul intern al PNL. „Erau date nişte exemple. Nu eu am pus numele lui Cosmin Contra. Nu am lucrat numai eu la asta. Erau date nişte exemple, aşa aiurea pentru că e timişorean. Puteam să îl punem şi pe Rotariu şi pe cine vrei tu. Era ca exemplu legat de faptul că fiecare zonă poate să ceară un lider politic sau nu care să fie agreat în zonă”, a declarat Popoviciu. Potrivit acestuia, Contra, cu care se ştie bine, nu l-a contactat după apariţia numelui său în documentul intern al PNL Timiş.