Noua generaţie de meşteri artizani prinde aripi. Obiectele spectaculoase se nasc din pasiune, talent şi tenacitate

Tinerii artizani nu au nicio legătură cu vechii meşteşugari din oraş, ci spun că au descoperit sau au învăţat să lucreze cu ajutorul Internetului. Acum, pe Youtube, de exemplu, pot găsi aproape orice idee. De la cum să fabrice de la zero un produs, fie din lemn, piatră, metal sau ceramică, la sugestii de materiale şi ustensile.

Cei mai mulţi meşteri artizani din Timişoara lucrează cu lemnul. Nu neapărat că este cel mai uşor, dar e printre cele mai căutate. Pentru că sunt şi obiecte unicat, preţul lor este pe măsură.

Produsele realizate de Eja sunt din lemn de păducel, de mahon, palisandru sau wenge, toate făcând parte din categoria lemnelor preţioase. Inginerul Cosmin Obreja este cel care dă aceste forme plăcute ochiului.



„Am avut un apartament şi a trebuit să renovez eu tot, fiindcă mi-au plecat muncitorii. De acolo am început să învăţ să fac lucruri cu mâna. Când am ajuns să mă mut la o casă, am putut să-mi fac un atelier. În rest, am ajuns să am contact cu ideea de pe crafting de pe YouTube şi alte medii de pe internet. Eu sunt inginer electronist şi doar ideea de perseverenţă e comună cu craftul. Veniturile mele vin de la multinaţonala unde sunt angajat, dar îmi place ideea de breaslă. Putem să aratăm lumii ceva frumos, oamenii să afle cine suntem, ce facem. Îmi place să lucrez cu mâinile, cu rindele, cu tot felul de unelte care presupun o anumită înţelegere a lemnului”, a afirmat Cosimin Obreja.