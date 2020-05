Nicolae Robu, obligat să achite o amendă de 10.000 de lei: „Pentru ce sunt plătiţi cei 500 de oameni care lucrează tocmai ca primarul să poată semna liniştit?“

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, este obligat să plătească o amendă de 10.000 de lei după ce a pierdut definitiv procesul prin care a contestat sancţiunea aplicată de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) pentru eliberarea a două autorizaţii de construire cu încălcarea legii. Totul a început în ianuarie 2018, când Primăria Timişoara a eliberat două autorizaţii de construcţii. Ulterior, Inspectoratul de Stat în Construcţii a constatat că autorizaţiile de construire pentru cele două case au fost eliberate cu încălcarea Planului Urbanistic General şi fără ca documentaţiile depuse pentru autorizare să fie complete. Mai mult decât atât, ISC a constatat că cele două case erau deja construite.

Apărarea primarului Robu

În procesul judecat în primă instanţă la Judecătoria Timişoara, Nicolae Robu s-a apărat arătând că scrisul din procesul-verbal nu este lizibil, iar „în speţă nu există una din trăsăturile esenţiale ale contravenţiei vinovăţia şi nici elementele constitutive al contravenţiei, iar agentul constatator trebuia să sancţioneze doar persoana care conform legislaţiei specifice are competenţe şi obligaţii stabilite prin lege pentru a verifica şi cenzura documentaţiile din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente”. Altfel spus, Robu s-a apărat, la fel ca în alte ocazii când a fost acuzat de ilegalităţi, dând vina pe „aparatul de specialitate”.

Judecătoria Timişoara a anulat procesul-verbal emis pe numele lui Robu pe motiv că „actul de sancti onare nu poate fi citit din cauza scrisului celui care l-a completat”, iar „instanta este în imposibilitate obiectivă să exercite controlul de legalitate şi de temeinicie a procesului-verbal în cauză şi să aprecieze asupra faptei săvârşite şi a măsurii în care amenda contravenţională, este proporţională cu gradul de pericol social al faptei reţinute în sarcina petentului”.

Robu a pierdut în final. Decizia este definitivă

Inspectoratul de Stat în Construcţii a atacat cu apel hotărârea Judecătoriei Timişoara, iar Tribunalul Timiş i-a dat câştig de cauză ISC, menţinând amenda de 10.000 de lei aplicată lui Robu. Judecătorii Tribunalului Timiş au arătat că starea de fapt din procesul-verbal a fost reluată în întâmpinare, iar ISC şi-a arătat disponibilitatea şi în primă instanţă să transcrie procesul-verbal astfel încât să fie lizibil, dar „prima instanţă nu a dat dovadă de rol activ şi nu i-a acordat intimatei posibilitatea depunerii transcrierii”. Cum transcrierea procesului-verbal a fost depusă în apel, judecătorii au arătat că nu se poate face abstracţie de ea. Prin urmare au judecat fondul problemei.

Astfel, magistraţii Tribunalului Timiş au arătat că din postura de semnatar al autorizaţiilor de construcţie emise cu încălcarea legii, Robu este responsabil de nerespectarea legii. „Prin raportare la prevederile art. 26 alin. 5 din Legea nr. 50/1991, intimatul-petent, în calitate de primar al Municipiului Timişoara şi emitent al Autorizaţiilor de construire nr. 12/08.01.2019 şi nr.10/08.01.2019, avea obligaţia de a semna autorizaţiile de construire după verificarea în primul rând a existenţei documentaţiei complete, iar apoi a conformităţii documentaţiei tehnice în baza căreia a fost emis fiecare act administrativ, context în care nu poate invoca lipsa vinovăţiei în săvârşirea faptelor contravenţionale reţinute în sarcina sa”, se se arată în sentinţa Tribunalului Timiş, prin care amenda de 10.000 de lei aplicată primarului Robu este menţinută.

Nicolae Robu anunţă că îşi dă în judecată subalternii

Primarul Nicolae Robu continuă să susţină că vina pentru emiterea autorizaţiilor ilegale le aparţine subordonaţilor săi. „Nu am nicio vină. Nu cunosc speţele. La mine vin zilnic o mulţime de mape la semnat. Eu am 500 de oameni care lucrează tocmai pentru ca primarul să poată semna liniştit nişte documente. Pentru ce sunt plătiţi aceşti 500 de oameni? Nu să vină cu materiale făcute legal, corect, aşa cum scrie la carte? Poate primarul să verifice fiecare situaţie în parte? Este o imposibilitate pentru orice poziţie de primar de pe planeta asta. De aceea este aparatul de specialitate? Este nedrept că am fost amendat eu, dar aşa a fost comanda politică”, a declarat Nicolae Robu pentru „Adevărul”.

Edilul a mai declarat că se va îndrepta pentru recuperarea banilor împotriva subaternilor care l-au asigurat că actele semnate sunt legale. „Să se demonstreze că eu am cerut să se facă aşa, să se demonstreze măcar că am aflat că se face aşa şi e incorect şi am tolerat. Atunci aş fi fost vinovat. Eu nu acuz instanţa dacă aşa este legea care permite amendarea primarului. Ce pot eu să reproşez judecătorului? Suntem într-o legislaţie care permite discreţionarul. Pui un şef politic într-o anumită poziţie şi îl asmuţi toată ziua să amendeze pe primar, poate găseşte o chichiţă. Eu nu o să muncesc ca să plătesc amenzi. O să mă îndrept împotriva celor care au făcut să se ajungă la amendă”, a mai declarat Robu.