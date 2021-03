Nicolae Robu nu crede în cifrele oficiale despre infectările cu COVID-19: Opriţi carantina! Nu ajută cu nimic!

Nicolae Robu a spus de mai mult ori că nu este de acord cu carantinarea Timişoarei. Fostul edil încearcă să afle care este cu adevărat rata de infectare.

“Având în vedere paradoxul că, deşi un număr important de cetăţeni s-au vaccinat şi un alt număr important s-au imunizat natural trecând prin boală, deşi oraşul este în carantină de 11 zile, deşi purtăm măşti inclusiv în aer liber, deşi după ora 22.00 stăm în casă etc, etc, rata îmbolnăvirilor continuă să crească, în situaţia în care autorităţile refuză să facă o cercetare serioasă asupra fenomenului îmbolnăvirilor - eu cer asta din primele luni ale pandemiei când, părându-mi-se, ca foarte multor semeni, de altfel, că se iau o mulţime de măsuri fără noimă şi implicit fără eficienţă-, am decis să vă rog, stimaţi confraţi, să facem, împreună, un surogat de cercetare, fără temei ştiinţific, dar cu certitudine util, bună bază se plecare pentru o cercetare adevărată”, a scris Robu pe Facebook.

Fotul primar îi roagă pe timişorenii care au trecut prin COVID-19 sau tocmai trec, să răspundă întrebărilor dintr-un chestionar.

“Totul se întâmplă secret, fără preluarea numelor Facebook ale dumneavostră şi nici a altor informaţii de identificare. Altfel spus, <votul> e secret. Vă mulţumesc anticipat. Voi face cunoscute rezultatele când numărul de răspunsuri se va arăta suficient”, a mai transmis Robu.



Chestionarul poate fi completat aici.

