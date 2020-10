Nicolae Robu, despre cel mai mare eşec al său: „Cei mai mari ratangii de penalty-uri sunt Cristiano Ronaldo şi Messi”

În campania electorală din 2012, când candida din partea USL pentru primul său mandat de primar, Nicolae Robu a promis construirea, în centrul oraşului, a cinci parcări supraetajate. Până la finalul celor două mandate, Robu nu a reuşit să realizeze nicio parcare de acest gen în centrul Timişoarei.

Nicolae Robu a pus acest eşec pe seama lipsei terenului disponibil pentru o astfel de investiţie, singurul teren al primăriei care s-ar fi pretat pentru o astfel de parcare, terenul din spatele magazinului Bega, fiind luat de Guvern de la primărie şi dat unei firme deţinute de fraţii Emil şi Marius Cristescu. Primăria Timişoara încă este în proces pentru recuperarea terenului.

Vorbind despre eşecul construirii parcărilor supraetajate din centru, Robu a spus că este ca şi cum Messi sau Cristiano Ronaldo ar rata un penalty.

„Ani de zile mi s-a tot pus în faţă lista cu promisiunile mele din 2012, refuzâdu-se să se înţeleagă că acele promisiuni nu au fost abandonate, doar că sunt foarte greu de pus în practică, o parte din ele, şi refuzând să se se vadă mulţimea de lucruri pe care le-am făcut fără să le promit niciodată. Am realizat sute de lucruri pe care nu le-am promis niciodată. Nu s-a văzut decât ce nu am făcut. Este ca şi cum i-ai judecat pe fotbalişti numai după ratările lor la penalty-uri. Păi cei mai mari ratangii de penalty-uri din ultimii 20 de ani sunt Cristiano Ronaldo şi Messi şi după ei vin tot mari nume de fotbalişti. Îi apreciem după ce nu le-a ieşit, pentru că nimănui nu-i iese totul? Se refuză cu obstinaţie să se ia în considerare toată mulţimea de realizări. Nu am avut teren. Unde să le fac (n.r. parcările)?”, a declarat Nicolae Robu.

Robu va face voluntariat după plecarea din primărie

Nicolae Robu a declarat că odată cu plecarea din primărie, pentru că are timp, se va implica voluntar într-un proiect de cercetare care să arate care sunt cele mai frecvente locuri din Timişoara în care se produc infectări cu coronavirus.

„Am de gând de îndată ce voi fi mai liber să fac voluntariat cu o echipă care este aproape constituită pentru a indentifica locurile unde s-au produs cele mai multe infectări. Desigur, identificarea acesta se va face cu o anumită probabilitate, nu putem avea concluzii cu o rigoare foarte mare. Dar în termeni estimativi, totuşi putem să tragem nişte concluzii. Eu am în minte o procedură de lucru, am în minte cum să fie colectate datele şi cum să fie apoi instrumentate şi mă voi ocupa de asta. După cum se cunoaşte, sunt IT-ist şi stăpânesc, lăsând modestia la o parte, aceste mijloace şi teoretice şi practice de a studia fenomene, de a studia procese, de a extrage esenţialul dintr-o mulţime de date”, adeclarat Robu.

