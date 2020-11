Mulţi români au aflat în pandemie despre importanţa săpunului. Produsele de igienă s-au vândut bine în 2020

Dm a avut un an bun în pandemie FOTO Drogerie market

În timpul pandemiei, numeroase sectoare ale economiei au fost afectate, multe firme au avut de sufererit din cauza măsurilor luate de autorităţi. Altele, în schimb au prosperat. 2020 a fost un an în care probabil s-a vândut cel mai mare număr de produse de igienă. Reclama la săpun şi produse pentru dezinfectare şi igienizare a fost gratuit, atât prin comunicările autorităţilor, a presei, cât şi prin îndemnurile medicilor în lupta cu coronavirusul.

Mulţi românii au aflat acum cât de important e să se spele pe mâini, în condiţiile în care studiile europene au scos la iveală că un român cumpără doar patru săpunuri într-un an şi cheltuie, în medie, zece lei, pe produse de igienă.

În acest context, Drogerie market (dm), singurul lanţ internaţional de drogherii prezent pe piaţa românească, cu sediul central în Timişoara, se poate lăuda cu un an bun.



Compania germană a anunţat că a anunţat că în anul financiar 2020 cu o creştere a cifrei de afaceri cu 5,54 procente faţă de anul precedent.

„Trecem printr-un moment extraordinar de dificil. Pandemia a dus la restricţii asupra vieţii sociale şi la măsuri legislative de urgenţă, toate neprevăzute şi cu impact major. A fost un an care ne-a arătat cât de importantă este implicarea fiecăruia dintre noi şi mai ales a companiei în acţiuni de responsabilitate socială motiv pentru care am lansat şi iniţiativa #avemgrijăunuldecelălalt. Cu toate acestea, datorită angajamentului fiecăruia dintre noi, am stabilit un echilibru între necesităţile organizaţiei şi nevoile oamenilor. Considerăm că este de datoria noastră să fim solidari în faţa acestor provocări şi să recunoaştem eforturile individuale şi colective. Mulţumim întregii echipe şi partenerilor pentru fidelitate şi implicare!”, a transmis Ivana Martinakova, CEO Drogerie markt România.



Dm a şi introdus serviciul de livrare la domiciliu, lucrându-se totodată la pregătirea unui shop online. În timpul stării de urgenţă, au fost închise temporar 19 filiale, care şi-au reluat activitatea începând cu luna mai.



Bilanţul anului financiar pe 2020





Dacă anul trecut cifra anuală de afaceri era de peste 498.000.000 lei, anul acesta ea a ajuns la 525.000.000, ceea ce semnifică o creştere de 5.54%. Toate acestea cu ajutorul a 976 angajaţi şi 113 magazine, din care nouă s-au deschis anul acesta la Brăila, Bucureşti, Baloteşti, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgovişte, Târgu Mureş şi Timişoara.

”Am continuat politica de expansiune începută în urmă cu câţiva ani, chiar dacă, la nivel mondial ne confruntăm cu o situaţie atipică, plină de provocări. Am pus accentul, în principal, pe securitatea şi sănătatea echipei Dm şi pe deschiderea de noi magazine, pentru a uşura şi mai mult accesul clienţilor noştri la produsele pe care le îndrăgesc. Este foarte important pentru noi să respectăm măsurile de siguranţă impuse de lege în fiecare magazin, pentru a oferi clienţilor o experienţă de cumpărături sigură şi plăcută. Am introdus şi serviciul de livrare la domiciliu, pentru a veni şi mai mult în întâmpinarea nevoilor clienţilor noştri. În perioada următoare, vom continua politica de expansiune, dar vom face demersuri constante şi înspre digitalizarea serviciilor pe care le oferim” afirmă Cristian Crişan, administrator Dm România.





Responsabilitate socială la Dm



Dm- Drogerie markt a început demersurile pentru o campanie de responsabilizare socială, în colaborare cu SOS Satele Copiilor. Aceasta se va desfăşura în perioada 1 noiembrie-20 decembrie şi vine în sprijinul a peste 550 de copii din comunităţi vulnerabile, precum şi a altor 150 de copii fără familie, care cresc în Satele SOS din ţară. Compania va dona câte un leu pentru fiecare produs participant la campanie, semnalizat la raft în drogheriile Dm.



Programul SOS are ca scop susţinerea copiilor până în momentul când aceştia devin adulţi responsabili. Pe lângă suma astfel provenită din vânzări, pe site va fi prezentă opţiunea de donaţie pentru toţi cei care vor să susţină această cauză.



În septembrie compania dm s-a implicat şi în „Color the Village”, eveniment organizat de Asociaţia Acasă în Banat, cea mai mare iniţiativă caritabilă de salvare a satului bănăţean.



Compania dm drogerie markt a fost înfiinţată în 1973, iar de atunci s-a extins în 13 ţări: Austria, România, Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Germania, Italia, Macedonia, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria, cu aproximativ 3.500 de magazine şi 60.000 de angajaţi în Europa. În România, lanţul de magazine este prezent de mai mult de 13 ani, timp în care a evoluat constant, a creat peste o mie de locuri de muncă şi a deschis peste o suită de magazine.



