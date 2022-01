Motivul pentru care o amendă aplicată de Primăria Timişoara propriei companii a fost anulată în instanţă

O amendă de 2.500 de lei aplicată de Primăria Timişoara companiei de termoficare Colterm, al cărei unic acţionar este Consiliul Local Timişoara, a fost anulată în primă instanţă de Judecătoria Timişoara, urmând ca sentinţa finală să fie pronunţată de Tribunalul Timiş, unde procesul este pe rol.

Potrivit sentinţei pronunţate de Judecătoria Timişoara în primă instanţă, Colterm a fost amendată în 1 martie 2021 pentru că nu a refăcut domeniul public afectat în urma unei lucrări. Colterm s-a apărat arătând că „la finalizarea lucrărilor de intervenţie, trama stradală nu a fost afectată, întrucât acestea au fost efectuate la subsol, mai exact în interiorul căminului respectiv”.

Colterm s-a mai apărat susţinând că „nu are competenţă în executarea lucrărilor de refacere trama stradală şi umpluturi de pământ ca urmare a lucrărilor de intervenţii, întrucât odată cu terminarea lucrărilor la reţea, predă locul către una din firmele specializate cu care are încheiat acordul cadru de lucrări, pentru acoperirea cu pământ şi refacerea terenului - spaţiu verde, carosabil, trotuare, dar in cazul de faţă nu a fost necesar un astfel de demers întrucât trama stradală nu a fost afectată”.

Amenda, anulată pentru lipsa datei de pe procesul-verbal

Judecătoria Timişoara a anulat amenda dată de Primăria Timişoara, dar nu pe fond, ci din cauza unui grav viciu de procedură. Concret, pe procesul-verbal de contravenţie nu a fost trecută data.

„Din cuprinsul procesului-verbal reiese fără echivoc faptul că agentul constatator a omis să treacă în cuprinsul acestuia data săvârşirii contravenţiei, aşa încât lipsa datei va atrage sancţiune nulităţii procesului verbal, deoarece nu se poate determina momentul săvârşirii contravenţiei, iar petenta contravenientă este pusă în situaţia de a nu se putea apăra în mod efectiv. Este evident că nu se poate asimila data încheierii procesului verbal cu data săvârşirii faptei, care este obligatorie chiar şi în prezenţa unei contravenţii continue”, se arată în sentinţa Judecătoriei Timişoara, care nu este definitivă şi care a fost deja atacată cu apel la Tribunalul Timiş.

