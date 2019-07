Momente de uluire pentru piloţii de raliu. Organizatorii au fost nevoiţi să anuleze competiţia de la Timişoara

Campionatul Naţional Klausenburg Retro Racing, organizat sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, ar fi trebui să fie organizat în premieră la Timişoara. La etapa a patra din sezonul 2019 s-a înscris la start 32 de autoturisme retro şi de raliu, iar circuitul stradal a fost stabilit în zona Pieţei Iancu Huniade.

Sâmbătă, timişorenii au putut admira maşinile de concurs din parcarea de la Modex. La ora 19.00, trebuia să aibă loc ceremonia Startului Festiv, pentru ca duminică, între oprele 10.00-18.00, să fie programate manşele cronometrate.

Din nefericire, organizatorii au fost nevoiţi să anuleze în în ultima clipă etapa de la Timişoara, pentru că Poliţia Rutieră nu şi-a dat acordul.

Horaţiu Anghel, preledinte ACS Klausenburg Retro Racing, susţine că au toate autorităţile implicate, în frunte cu Primăria Timişoara, au au dat aviz favorabil pentru organizarea evenimentului. Avizul a fost transmis organizatorilor în 12 iunie, prin poştă şi e-mail.

Cu toate astea, la faţa locului, organizatorii Klausenburg Retro Racing au constatat că Poliţia Rutieră, care trebuia să închidă drumul, nici măcar nu ştia de eveniment.

“Am organizat multe etape, am fost în multe oraşe din România, dar aşa ceva nu am mai păţit. Noi eram în regulă cu toate avizele, ne-am făcut treaba conform legii, dar cu toate astea, în ultima clipă, am fost nevoiţi să anulăm etapa de la Timişoara. Poliţia Rutieră nu ştia de eveniment şi nu a fost de acord să se desfăşoare. Sâmbătă am stat toată ziua pe telefoane, am vorbit cu toată părţile. Cei de la Primărie au recunoscut că a fost greşeala lor, că nu s-au sincronizat cu cei de la Poliţia Rutieră. Eu sunt convins că nu dorea acest concurs la Timişoara. Altfel s-ar fi putut rezolva totul, la faţa locului. Au spus doar că le pare rău, dar nu se poate. E clar că Poliţia Locală ştia de eveniment, de vreme ce în centrul oraşului se desfăşoară, împreună cu ei, o acţiune de responsabilizare a participanţilor la traficul rutier”, a spus Horaţiu Anghel.