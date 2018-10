Mitropolitul Banatului răspunde dipomatului care i-a cerut să se retragă: „Nu mi-e ruşine că prin poziţia mea am susţinut familia creştină în esenţa sa”

ca ierarh nu era să iniţieze legi. După eşecul referendumului pentru redefinirea familiei în Constituţia României, Vasile Popovici, fost ambasador în Maroc şi Portugalia, i-a cerut mitropolitului Banatului să se retragă la mănăstire , petru că rolul său

ÎPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, a ţinut să răspundă diplomatului Vasile Popovici.

“Cu smerenie şi pace în suflet, răspund scrisorii dumneavoastră, având menirea unui text public, chiar dacă rânduielile noastre bisericeşti ar putea îndemna spre <întoarcerea celuilalt obraz>. Vă adresez aceste rânduri pentru creştinii care cred în Biserica noastră Sfântă, nu doar pentru ortodocşii care au fost ieri la referendumul pentru familie, ci şi pentru catolici, protestanţi, neoprotestanţi, evanghelici-luterani, greco-catolici, evrei, poate şi musulmani.

Cu toţii am susţinut campania pentru familia creştină, mai ales că în Timişoara, oraş martir, s-a murit cu rugăciunea <Tatăl nostru…> pe buze, pentru democraţie, pentru libertate şi pentru pluralitatea opiniilor (religioase, politice, sociale).

Ca oameni ai Bisericii, clerici şi credincioşi deopotrivă, avem obligaţia de a susţine familia creată de Dumnezeu şi binecuvântată de Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă nu am face acest lucru, ar însemna că ne dezicem de principiile credinţei şi ale moralei evanghelice, precum şi de valorile neamului nostru românesc.

Aşadar, nu mi-e ruşine, Domnule profesor, că prin poziţia mea am susţinut familia creştină în esenţa sa, chiar dacă cu privire la aceasta mai avem încă multe de învăţat. Familia creştină a fost, este şi va fi pentru mine personal şi pentru Biserica din care fac parte un proiect de ţară, pe care îl voi susţine din adâncul fiinţei mele.

Domnule profesor Vasile Popovici, eu sunt călugăr, am fost mulţi ani în mănăstire, am slujit două decenii la fraţii români din munţii Covasnei şi Harghitei, după care, la chemarea credincioşilor şi a clericilor bănăţeni, am venit la Timişoara. Ştiu că Banatul, spaţiu multiconfesional, multietnic şi multicultural, are o cultură regională multiseculară, care poartă pecetea unicităţii. Respect această cultură, aşa după cum respect credinţa fraţilor aparţinători altor confesiuni creştine. De aceea, aş fi fost bucuros dacă, înainte de a scrie că sunt <anti-ecumenic într-o Timişoară ecumenică>, i-aţi fi întrebat pe reprezentanţii cultelor religioase şi ai comunităţii israelite despre bunele relaţii pe care le avem.

Cât despre <reîntoarcerea la operele sociale> regret, de asemenea, că nu v-aţi informat cu privire la casele pe care le-am construit sau le-am cumpărat pentru familiile nevoiaşe din Banat, inclusiv pentru cele cu aparţinători în penitenciar.

Prin aceste rânduri nu încerc să mă justific, ci încerc să arăt cât de importantă este implicarea mea în viaţa cetăţii noastre şi a Banatului în care trăim cu toţii.

Precizez, totodată, că poziţia Bisericii noastre şi a Consiliului consultativ al cultelor religioase recunoscute în România faţă de referendum nu are legătură cu politica.

În final, Vă asigur că respect poziţia Domniei voastre faţă de familie şi Vă rog ca şi Dumneavoastră să binevoiţi a respecta opinia mea.



Cu cele mai curate gânduri”, a transmis ÎPS Ioan Selejan, prin intermediul siteului Mitropoliei Banatului.