Mitropolitul Banatului, la discuţii cu premierul Dăncilă. A cerut sală de sport, tren internaţional spre Serbia şi avion pe ruta Timişoara-Viena

Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu ÎPS Ioan la sediul Mitropoliei Banatului din Timişoara. Mitropolitul a venit în faţa premierului cu o serie de probleme. Mai exact, Ioan Selejan a prezentat o listă de 15 proiecte.

„A fost un dialog constructiv, am discutat desprte proiecte pe care biserica le are în vedere. Atât în domeniul sanitar, în domeniul educaţional, am vorbit despre şcoala pe care biserica o construieşte aici, despre proiecte importante la Timişoara şi despre sprijinul pe care guvernul poate să-l dea pentru realizarea acestor proiecte”, a spus Viorica Dăncilă, înainte să plece spre Aeroportul „Traian Vuia” Timişoara.

ÎPS Ioan a povestit apoi ziariştilor câteva din cele 15 proiecte pe care le-a prezentat Vioricăi Dăncilă.

„Am ridicat problema sălii de sport. Pentru Timişoara s-a aprobat construirea unei săli de sport de 16.000 de locuri şi să vedem cum am putea demara asemenea chestiuni. De asemenea, am ridicat problema pentru fermieri, pentru că în România statul impozitează subvenţiile care vin de la UE şi am înţeles că în anumite state europene, statul nu impozitează subvenţia fermierilor având în vedere că la noi şi aşa subvenţia este destul de mică şi atunci să nu se mai impoziteze. Ministrul de Finanţe a spus că va căuta o soluţie pentru problema aceasta”, a spus ÎPS Ioan.

O altă problemă ridicată a fost cea legată de posibilitatea de extindere a after school-ului pentru şcoli

„ La ora actuală există un program de 50 de şcoli, pilot în ţară, pentru a subvenţiona problemele acestea legate de after school şi am spus că să extindă acolo unde este posibilitate. Pentru că sunt şcoli care au cantine şi ar putea prepara mâncarea în incintă. Anul trecut au fost aprobate 50 de şcoli şi numai 30 au putut să acceseze. Aşa că să se extindă acest plan acolo unde deja este bază materială”, a mai spus mitropolitul.

„Am ridicat o problemă legată de retrocedarea pădurilor către unele biserici şi mănăstiri. Întotdeauna biserica a avut grijă de păduri, nu dorim să ne îmbogăţim din păduri, dorim să le păstrăm”, a continuat Ioan Selejan.

Mitropolitul Banatului a trecut apoi la probleme de infrastructură în domeniul transporturilor.

„De câţiva ani s-a întrerupt circulaţia pe linia ferată între România şi Serbia, între românii din partea aceasta a Banatului şi Banatul sârbesc. Şi atunci cum am putea să deblocăm această problemă? Nu este foarte grea şi s-ar putea debloca. De asemenea, am mai solicitat să se studieze posibilitatea unei legături aeriene între Timişoara şi Viena, pentru că la Viena sunt, după cum bine ştim, spitale foarte bine dotate şi cu specialişti foarte bine încadraţi acolo care ar fi dispuşi să vină să opereze aici, la Timişoara. Şi dacă am face o socoteală cât plăteşte statul român actul medical şi toate celelalte clinicilor de la Viena şi cât de mult s-ar reduce cheltuielile dacă ar veni medicii de acolo, ar veni cu avionul de dimineaţă, ar face operaţiile programate pe o săptămână şi s-ar întoarce. N-am cerut un avion special Timişoara-Viena, ci eventual un avion Tarom de tarom Bucureşti-Viena, face escală aici şi pleacă înapoi. Toate aceste probleme din spaţiul public şi de la oamenii care îmi spun. Am făcut o sinteză şi m-am bucurat că toate problemele – 15 puncte am avut pe lista pe care mi-am făcut-o acum pentru că nu ştiam că va veni şi la noi aici – iată şi legate de şcoală şi de sănătate şi de sălile de sport şi tot ce se poate pentru societate. Şi sunt bucuros că au fost receptivi şi m-au rugat să trimit această listă la Bucureşti pentru a le analiza fiecare. Din 15 şi una dacă s-ar rezolva, tot ar merita vizita acestei delegaţii aici, la Timişoara”, a mai spus mitropolitul Banatului.

Legat de cei care protestau pe bulevardul C.D.Loga, împotriva premierului, Ioan Selejan a spus:

„Să privească la televizor ceea ce le-am spus eu acum aici. Deci nu am făcut altceva decât pentru binele acestei comunităţi. Dacă aceste probleme pe care le-am expus acestor miniştri şi prim-ministru, ei cred că nu sunt bune pentru localitatea aceasta, înseamnă că am greşit. Nicio problemă din cele ridicate nu a avut caracter politic, ci toate pentru comunitate, pentru comunitatea de aici. Probleme legate de sănătate, probleme legate de cultură. Nu e puţin lucru să ai într-o zi atâţia miniştri într-un loc şi care şi-au arătat şi disponibilitatea pentru a ne ajuta. Şi, repet încă o dată, şi dacă o singură problemă s-ar rezolva, tot am câştigat ceva astăzi”.

