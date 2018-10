Ministrul de Externe al Serbiei, la Timişoara: „Nu putem să intrăm în UE până când nu ajungem la o soluţie consfinţită juridic cu Kosovo“

Universitatea de Vest Timişoara şi New Strategy Center au organizat la Timişoara o conferinţă dedicată provocărilor de securitate din Balcani, iar pe lângă specialişti în domeniu din cadrul NATO şi al UE, la eveniment au participat şi miniştrii de externe ai României şi Serbiei. În discursul său, ministrul sârb de Externe, Ivica Dacic, a arătat că sârbii nu uită şi nu iartă recunoaşterea independenţei provinciei Kosovo de către mare parte a comunităţii internaţionale. România nu a recunoscut independenţa Kosovo, motiv pentru care ministrul sârb de Externe a catalogat România ca o ţară prietenă.

În privinţa aderării Serbiei la Uniunea Europeană, ministrul sârb a declarat că discuţiile nu pot fi purtate fără rezolvarea problemei Kosovo. „Astăzi, când vorbim dintre dialogul dintre Belgrad şi Pristina fără influenţe din alte părţi, uităm că au fost deja adoptate soluţii care afectează integritatea Serbiei. Frontierele nu se schimbă, strigă mulţi în Europa. Prima dată le-au distrus, iar acuma nu se mai poate întămpla asta. Noi nu acceptăm aşa ceva, nu acceptăm, indiferent că mesajul vine de la Bruxelles, Moscova sau Washington. Dacă Catalonia vrea să se desprindă, nu se poate, dacă Kosovo vrea, e ok. Nu este cinstit. Să nu uităm că au trecut 100 de ani de la primul război mondial. Fosta Iugoslavie a fost creată de Serbia după Primul Război Mondial. Nu e atât de simplu. Fiecare dintre noi are experienţe diferite. Am fost bombardaţi de NATO pentru ca să fie creat Kosovo. Chiar credeţi că o să intrăm în NATO? Nu am intra nici în blocul estic dacă acesta ar exista”, a declarat Ivica Dacic.

Ministrul sârb de Externe a mai spus că încă există o serie de probleme care ies în evidenţă în Balcani, dar aceste probleme nu trebuie să stea la baza unor războaie. Dacic a spus că e nevoie de înţelegere din partea comunităţii internaţionale. „Serbia încearcă să aibă o politică externă echilibrată prin care să respectăm ţelurile noastre strategice. Spre exemplu, un ţel al nostru este să intrăm în Uniunea Europeană, dar nu putem să intrăm în UE până când nu ajungem la o soluţie consfiinţită juridic cu Kosovo. Este cineva în UE care ştie ce ar trebui scris în acest acord privind Kosovo? Probabil alte ţări din UE care nu au recunoscut Kosovo vor spune că Serbia nu trebuie să recunoască Kosovo, dar probabil vor fi alte ţări care vor spune că Serbia trebuie să recunoască Kosovo. Pe de altă parte, există o dilemă în societatea noastră: Uniunea Europeană sau Kosovo? Acestea sunt probleme foarte aprig discutate şi foarte importante”, a mai declarat ministrul sârb de Externe.

Demnitarul sârbu a acuzat comunitatea internaţională că aplică un dublu standard atunci când vine vorba de Serbia, pentru că, în timp ce este recunoscută independenţa provinciei Kosovo, integritatea teritorială a altor state este apărată. Oficialul sârb a mai arătat că rănile sârbilor, provocate de bombardamentele NATO, încă nu au fost vindecate. „Cum am putea să intrăm în NATO? În cele din urmă ar trebui să ne bombardăm noi înşine. Cum am putea să impunem sancţiuni Rusiei atunci când Rusia apără integritatea teritorială a Serbiei la ONU? Cum putem înţelege atunci când cineva insistă asupra integrităţii teritoriale a Ucrainei, dar recunoaşte Kosovo? Acestea sunt chestiuni dificile, dar există un număr de ţări care recunosc că a fost o greşeală să recunoască actul unilateral de la Priştina. Este o minciună că a fost recunoscut Kosovo de 116 ţări. De exemplu, Uganda şi Nigeria sunt pe această listă a ţărilor care au recunoscut Kosovo, dar dacă le spuneţi că au recunoscut Kosovo aceste ţări se apără şi se simt ofensate”, a mai spus oficialul sârb.

Teodor Meleşcanu: „Suntem încrezători că stabilitatea regională va fi consolidată”

Ministrul român de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat că apreciază rezultatele înregistrate de Serbia în privinţa aderării la UE, susţinând că dialogul dintre Belgrad şi Pristina este „încurajator”. „Liderii ambelor părţi şi-au exprimat disponibilitatea de a se implica. Suntem încrezători că stabilitatea regională va fi consolidată şi sperăm că nu vor fi create mai multe probleme decât numărul problemelor rezolvate”, a spus Teodor Meleşcanu în discursul de la Timişoara. Teodor Meleşcanu i-a mai sugerat ministrul de externe sârb să privească în viitor, dând asigurări că o prioritate a României în timpul preşedinţiei UE de anul viitor va fi accentuarea negocierilor de aderare cu Serbia.

Dan Dungaciu: „Soluţia sârbească de integrare fără recunoaştere nu este viabilă”

Dan Dungaciu, specialist în geopolitică şi membru în Consiliul Ştiinţific al New Strategy Center, a declarat că problema Serbiei este că transmite un semnal de îngheţare în timp. „Discursul orientat obsesiv aproape exclusiv spre trecut este complet inoperant, pentru că nu ai ce să faci cu el. În momentul în care nu eşti dispus să faci concesii şi stai ancorat în trecut nu poţi să faci paşi înainte. Nu am sentimentul că politicienii de azi din Serbia sunt dispuşi să facă un pas înainte. În alte state e un pic altfel. Serbia pare încremenită în proiect şi pare, cum se zice în popor, să moară cu dreptatea în mână, presupunând că are dreptate”, a declarat Dan Dungaciu.

În privinţa problemei Kosovo, specialistul în politică externă a declarat că decizia luată de recunoaştere a Kosovo nu a fost cea mai înţeleaptă. „Ruşii au reacţionat imediat şi au recunoscut Abhazia şi Osetia de Sud, iar toate lucrurile merg în lanţ. Şi ce spune ministrul de externe sârb este corect tehnic, chiar dacă nu e adevărat. Sunt foarte multe schimbări de atitudine. În momentul în care spui Kosovo e caz particular, Abhazia e caz particular, Osetia e caz particular, Transnistria e caz particular înseamnă că nu mai ai principii. De asta trebuie să stai legat de principii în politică pentru că ulterior o să îţi explodeze în faţă problema asta”, a mai declarat Dan Dungaciu.

Referitor la integrarea Serbiei în Uniunea Europeană, Dan Dungaciu a declarat că acest lucru trebuie să se întâmple după rezolvarea problemei Kosovo. „Dacă Serbia intră în UE fără se recunoască Kosovo, ce se va întâmpla cu Kosovo, pentru că Serbia va bloca tot? Exact cum Grecia a ţinut la perete Macedonia, aşa şi Serbia va ţine la perete Kosovo. Problema care se pune aici este ce soluţie să adopţi. Politica UE este să se soluţioneze aceste chestiuni înainte de integrare. Soluţia sârbească de integrare fără recunoaştere nu este o soluţie viabilă pentru că victoria de etapă va pune în pământ seminţele unei viitoare confruntări, ori asta cred că UE încearcă să evite”, a mai declarat Dan Dungaciu.