Micii năzdrăvani ridică baricade pe o stradă dintr-un cartier rezidenţial.„Atenţie şoferi! Scândurile pe care copiii le aşază pe şosea sunt cu cuie”

„Atenţie şoferi! Strada Măslinului. Scândurile pe care copiii le aşează pe şosea sunt cu cuie. Am dat la o parte, dar ei continuă să le pună pe şosea”, este postarea unei locuitoare a comunei Dumbrăviţa, pe grupul de Facebook „DUNOS-Dumbrăviţa Noastră”. Femeia este nemulţumită că mai mulţi copii. de şapte-opt ani, care se adună să se joace pe o stradă din localitate, ridică veritabile baricade în faţa maşinilor care trec pe acolo. „I-am pus să cureţe. S-au certat cu mine că le stric cheful de joacă”, a mai comentat femeia.



Comentariul a împărţit internauţii. Unii au luat apărarea micilor rebeli, în timp ce majoritatea s-au arătat revoltaţi.



Postarea a fost însoţită de aproape 200 de comentarii.



„Bine că avem poza, Identificaţi şi puşi părinţii să plătească pagubele”.

„Se joacă şi ei, poate se cred poliţişti şi încearcă să prindă vreun infractor. Bine măcar că nu stau pe telefoane”.

La un moment dat, intervine părintele unuia dintre copii.

„Cucoană, dumneata ai copii? Eu sunt unul din părinţi. Şi vă spun sigur că nu e o osteneală prea mare când vezi câţiva copii că se joacă să încetineşti şi să vezi ce fac acolo, sau eraţi în mare grabă? Dar nu, mai bine punem pe Dunos, <marele > pericol ce pândeşte şoferii pe strada Măslinului..Penibil. Şi apropos, strada cu pricina are 60 de metri dintr-un capăt în altul”.

Răspunsurile nu s-au lăsat aşteptate:

„Serios? Şi dacă vin cu nota de plată la cauciucuri înţepate în cuie?”.



„Revoltatule domn, ce caută copii dumitale în mijlocul străzii nesupravegheaţi? Şi ce caută cu acele scânduri pe carosabil? Ăla nu e loc de joacă. Nu ne oprim noi din metru în metru să întrebăm copii ce fac că părinţii nu ştiu unde e loc de joacă şi unde nu, indiferent că e strada de 1 metru sau 100 kilometri”.

„Copii nesupravegheaţi, în mijlocul străzii, cu acces la scânduri cu cuie nu este joacă! Şoferii încetinesc, dar nu au obligaţia să oprească ca să verifice starea scândurilor. Deci foarte bine că a scris că aşa vă sesizaţi să vă supravegheaţi mai îndeaproape copiii”.

„Consider că aroganţa cu care vă adresaţi doamnei care a postat, nu este deloc potrivită, chiar dacă este în discuţie copilul dumneavostră. Dacă vă aşezaţi în locul celor care trec pe această stradă cu maşina, cu siguranţă că cel puţin v-aţi fi abţinut de la acest comentariu şi aţi fi iniţiat demersuri pentru a lăsa carosabilul liber. Un părinte/om matur şi responsabil, nu permite crearea unei situaţii de acest gen! În cazul în care sunteţi curios dacă şi eu am copii, vă raspund că am şi în plus vă mai spun că nu am permis niciodată joaca lui pe carosabil. Şi aceasta, pentru siguranţa copilului meu!”.

„Înainte să atacaţi oamenii că se tem pentru posibilele pagube provocate maşinilor din cauza acelor scanduri, gândiţi-vă la copii şi la posibilele răni care pot rezulta dintr-o joacă şi o clipă de neatenţie”.

„Părinţii sunt prea ocupaţi cu scandalurile pe Facebook în loc să-şi educe copiii”.

Cutia Pandorei fiind deschisă, nu a durat mult până să apară şi alţi şoferi care au avut probleme pe strada Măslinului.



„Ce coincidenţă. Săptamâna trecută am trecut pe acolo, iar băiatul domnului... a aruncat o piatră, un bolovan în maşina mea. Am oprit maşina şi am avut un dialog de vreo zece minute cu el, în care l-am întrebat de ce a făcut asta, dar nu am ajuns la vreo concluzie. Spun asta doar pentru că m-am uitat prin pozele publice ale dânsului şi am recunoscut băiatul. Am rămas fără vopsea în două locuri, dar maşina e veche şi am trecut episodul la <pierderi>. Băiatul are şapte ani din ce mi-a spus, dar văd că nu sunt şapte ani de acasă. Aveţi grijă în acea zonă, să nu vă stricaţi ziua/săptămâna cum am păţit eu. Văd că a trecut la next level”, povesteşte locuitorul din Dumbrăviţa.

Apoi, mesajele au continuat să curgă.

„Asta e copilărie! Dacă nu aveţi copii sau nu aţi avut o copilărie fericită, nu aveţi cum să întelegeţi. Câţi din cei care comentaţi ştiţi măcar unde e strada sau câte maşini circulă pe strada respectivă”.

„Tare sensibili sunt unii dumbrăviţeni, dom'le”.

„Mergeţi la politie şi faceţi plângere scrisă! Indiferent dacă maşina dumneavostră e veche, paguba e tot pagubă. Cereţi despăgubirea părinţilor. Or să le treacă. Amendă penală plus despagubirea”.

„De când plasarea unor scânduri cu cuie în mijlocul străzii e considerată joacă? Şi de când s-a transformat carosabilul în loc de joacă?”.

„Acestea sunt generaţii crescute făra reguli şi responsabilităţi. Te îngrozeşti ce vezi şi auzi în parcul de pe Tera. Şi este vorba de vârstă mică 10-13 ani. Copiii nu au nici o vină, cei care-i creştem...Uităm să dăm cei şapte ani de acasă, pardon, nu mai este la modă”.

„Art 84 OUG 195/2002. Se poate face o reclamaţie la Politie, având în vedere şi faptul că unul dintre părinţi a recunoscut că este copilul lui. După vizita autorităţilor probabil că îşi va reconsidera atitudinea asupra activităţilor copilului”.

„Copiii nu au ce caută neînsoţiţi de tutoarele legal pe spaţiul public, care este cale de acces auto omologat! Dacă este vreun accident şi aceşti copii sunt loviţi de o maşina atunci să văd comentarii!”.

„Se pare că toata lumea şi-a pierdut memoria. Ne-am uitat copilariă. Am uitat de ţeava cu cornete şi bold în vârf, de crăcan cu alice şi alte năzdrăvănii ori avem pe grup doar <guguluţi> crescuţi cu bonă şi ore de pian? Pe bune? Să ameniţi cu protecţia copilului şi că au părinţi iresponsabili cred că e exagerat.

Îmi pare rău că n-am avut prima idee să fac asta pe Vladimirescu, unde unii se cred pe autostradă, başca te şi bliţuie şi te depăşesc cu claxoane dacă mergi legal. Dacă v-a deranjat, trebuia să mergeţi la poarta părinţilor şi să discutaţi cu ei nu pe grup...”.

„Se pare că am găsit rădăcina răului pe străzile înfundate din Dumbrăviţa. Măi, da la locală nu sună nimeni când sunt resturi de construcţii pe marginea drumului? Sârmă ghimpată, sticle sparte, pavaje şi alte fierătanii? Acum ne luăm de nişte copii (mai năzdrăvani, de acord)... Nu e de mirare că alegem lideri jalnici. Citesc şi mă minunez de haiducii de printre noi. Mai puţin şi vedem părinţi încătuşaţi pentru că au copiii pe stradă. O daţi în ridicol oameni buni!”.

Nu ştim cum se va soluţiona problema, dar până atunci lăudabil este că discuţiile de pe grup se poartă civilizat, fără jigniri şi atacuri la persoană.