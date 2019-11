Mesajul dur al unui lider PSD Timiş după umilinţa de la prezidenţiale: „Maşinăria infernală a devenit un club de gospodine“

Consilierul judeţean PSD, Mihai Ritivoiu, susţine că PSD are nevoie de un Tony Blair FOTO Facebook/Mihai Ritivoiu

Jale mare în PSD Timiş după înfrângerea usturătoare suferită la alegerile prezidenţiale. Consilierul judeţean Mihai Ritivoiu, care este şi trezorier al partidului a postat pe site-ul propriu, ritivoiu.ro, un mesaj în care îşi arată frustrarea pentru situaţia în care a ajuns PSD-ul.



„PSD e la pământ. Partidul meu se duce de râpă. Maşinăria infernală, mastodontontul armatelor de activişti, partidul dosarelor de cadre cu trei variante pentru fiecare post în administraţie a devenit un club de gospodine şi de amatori. Venea Pesedeul la putere, îi ştiai păcatele, nu puţine, dar măcar îţi făcea treabă. NATO, UE, regele reconciliat. Acum ne batem pentru locul 2. În locul lui Năstase, Geoană, Rus, Puşcaş îi avem pe Andruşcă – Marele Vulcanizator – Ministru al Economiei şi pe Caraşol – electrician cu diplomă de studii falsificată – director Transelectrica. Nava în derivă din vară e de fapt o balenă eşuată pe uscat”, scrie Mihai Ritivoiu.

Consilierul judeţean PSD arată care este, în opinia sa, cauza prăbuşirii partidului în doar doi ani. „Păcatul originar s-a consumat de Craciun în 2016, imediat dupa victorie. Un partid întreg i-a dat pe mână lui Liviu Dragnea cecul în alb al desemnarii premierului. Ne-am trezit cu Sevil Shhaideh. Zero carismă, zero anvergură politică, zero legături cu partidul. Şi cu bube-n cap. Ne repliem cu Sorin Grindeanu, propunere corectă şi conformă, doar pentru a-l gâtui peste o lună cu Ordonanţa 13 şi a-l da jos peste şase cu moţiune împotriva propriului Guvern. De atunci, timpul nu a mai avut răbdare cu noi”, a mai punctat trezorierul PSD Timiş.

Ritivoiu susţine că PSD are nevoie de un lider pe care în momentul de faţă îl caută în partid, dar nu îl găseşte. „De 30 de ani, marea noastră competiţie internă este cum să scapi de nominalizarea la candidatura de primar al Timişoarei. Fugim toţi ca din gaură de şarpe, cine se împiedică e prins, împachetat şi trimis să candideze.

Sau putem continua ca şi până acum. Să ne minţim singuri. Să facem greşeli, cum a fost rămânerea la guvernare după alegerile europarlamentare din mai. Caz în care cele două valuri de alegeri de la anul vor mătura ce-a mai rămas. Electoratul s-a schimbat, nu mai funcţioneaza strategiile door-to-door, cu responsabili pe strazi. Oamenii au astăzi nenumărate surse de informare, una mai manipulată ca alta. Activistul pesedist din fiecare scară de bloc, de pe fiecare stradă de la sat, este un concept depăşit. E nevoie de lideri noi, tineri, carismatici. Avem nevoie de un Tony Blair, pentru a resuscita social-democraţia română. Problema mea este că nu îl văd. Îl caut în fiecare bărbat politic cu anvergură naţională şi nu îl găsesc”, a mai scris consilierul judeţean PSD pe site-ul propriu.

Mihai Ritivoiu mai spune că fără o reform, PSD mai poate să reînvie în…2078. „Partidul Social-Democrat japonez a reprezentat cea mai mare forţă politică niponă de după razboi. A dat în 1947 primul premier al Japoniei postbelice. Forţat să plece de la guvernare în 1948, ca urmare a unui scandal de corupţie, revine la putere in 1996, după aproape 50 de ani, pentru a o pierde doi ani mai târziu. 59 de ani de opoziţie. Ne reformăm sau ne vedem în anul 2078!”, a conchis Mihai Ritivoiu. Postarea integrală a lui Ritivoiu poate fi citită AICI.