Mesajul lui Dominic Fritz de Ziua României: Schimbarea mare nu va veni de sus, ci va veni de jos, din fiecare dintre noi

Ceremonia de la Timişoara, dedicată Zilei Naţionale a României, a avut loc în Parcul Central Anton Scudier. Ţinând cont de pandemie, evenimentul a fost unul restrâns, la care au putut participa cel mult 200 de persoane, cu Certificat Verde. Totodată, parada militară s-a redus la o scurtă defilare, de câteva minute, a Detaşamentului de Onoare din cadrul Garnizoanei Timişoara.

Nu au lipsit nici serviciul religios şi alocuţiunile autorităţilor, ori depunerile de coroane la Statuia Ostaşului Necunoscut.

În cadrul evenimentului, Dominic Fritz, primarul Timişoarei a vorbit despre semnificaţia şi importanţa acestei zile.

„Sărbătorim un eveniment care s-a întâmplat acum peste 100 de ani, o zi de bucurie. Dar cred că e bine să ne amintim că anii care au precedat acestei zile, anii de dinainte de 1918, au fost ani de război. Au fost ani foarte grei în toată Europa, în România, dar şi în Timişoara.

Timişoara a fost un oraş din care au plecat foarte mulţi români în război. Aici, pentru că eram pe linia de tren, s-au întors de pe front foarte mulţi răniţi, bolnavi. Timişoara din acei ani a dus o luptă pe mai multe fronturi, mai ales la nivel local. Aproape 13.000 de timişoreni, aproximativ 20 la sută din populaţie, au plecat în război. Iar cei care au rămas aici au avut foarte multă responsabilitate. În anii de război s-au creat la Timişoara 31 de spitale de campanie, cu 6.000 de paturi, în multe cartiere. Iar femeile din cartiere au avut grijă de bolnavi, indiferent dacă au avut sau nu o formare medicală. Şi toată comunitatea timişoreană s-a mobilizat în acei ani.

Nu au fost ani uşori pentru timişoreni, care au avut de trecut şi peste o inflaţie. Primarul de atunci a scris în raportul lui din 1918 că o gâscă ajunsese să coste 200 de coroane, cam cât costa o vacă în vremuri de pace, a spus Dominic Fritz.





Primarul a amintit şi de spiritul de solidaritate şi generozitate din acea vreme, totul într-un context politic complicat.

„Timişorenii au avut foarte puţini bani, dar cu toate acestea au încercat să ajute cât se poate. Iar pentru că oraşul nu a avut destui bani, toţi bogaţii din Timişoara au făcut un fond care se numea „Inimă bună” şi au strâns peste 1 milion de coroane pentru a avea grijă de copiii rămaşi orfani în timpul războiului, de cei în vârstă care nu aveau niciun sprijin... Lumea se întreba ce să se întâmple cu Banatul: să facă parte din Imperiul Austro-Ungar, să se îndrepte către Serbia sau să se unească cu celelalte ţări române. Şi în ciuda acestor crize, în ciuda acestor dezbinări, timişorenii au găsit o energie pozitivă ca să treacă peste aceşti ani”, a mai spus Fritz, care a amintit şi că Banatul s-a unit cu Regatul României de abia în 1919.

„Toată ţara era după război şi într-o aşteptare a Unirii, iar delegaţii care s-au dus la Alba Iulia au declarat într-un glas: Noi vrem să fim o ţară unită! Au îndrăznit să viseze şi chiar dacă visul lor nu s-a îndeplinit imediat, pentru că aici, noi, cei din Banat, am mai aşteptat aproape un an până s-a produs această unire, au avut curajul să vină cu delegaţi din toată ţara. Aproape 100.000 de oameni s-au dus la Alba Iulia, aproape 1000 au fost delegaţi şi au spus: Noi vrem să fim o ţară unită şi noi credem că România, ca o ţară unită, are un viitor”, a adăugat primarul.





Istoria nu se repetă niciodată, iar noi suntem într-o altă situaţie azi, susţine Fritz.





„Cred că este bine să ne amintim astăzi că această sărbătoare, această zi sfântă şi de bucurie a cerut de la români sacrificii, vise, ambiţii, implicare, generozitate. Şi noi, astăzi, suntem chemaţi să construim această Românie la care visăm implicându-ne fiecare. Şi am văzut această implicare în ultimul an. Am văzut toţi medicii şi toate asistentele medicale în spitale, poliţiştii, dar şi profesorii şi învăţătorii care în şcolile şi grădiniţele noastre au avut o situaţie dificilă. Părinţii care de acasă au încercat să jongleze şi munca şi familia. Toată lumea s-a implicat şi cred că e important să găsim energie şi inspiraţie în exemplul dat de cei de la 1918, să ne implicăm în continuare în familiile noastre, în comunităţile noastre, pentru Timişoara şi pentru ţară.