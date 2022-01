Melomanul Nicolae Robu, fostul primar al Timişoarei, are timp acum şi pentru muzică. Cum sună noua sa piesă | VIDEO

Nicolae Robu, fostul primar al Timişoarei, a devenit cunoscut în ţară şi pentru pasiunile sale pentru fotbal şi muzică. Robu nu a ezitat niciodată să posteze pe Facebook ipostaze în care cântă, lucru care i-a adus şi multe critici şi ironii din partea adversarilor politici.

Într-una din postările sale, fostul şef al PNL Timiş a explicat că are peste 30 de compoziţii proprii, dintre care multe sunt şi orchestrate, urmând să fie pregătit şi un album.

De când nu mai este primar, Nicolae Robu are timp şi pentru muzică. Acesta a început anul cu prezentarea noii sale compoziţii, pentru care a încropit şi un videoclip de amatori.

“Liber de responsabilităţi publice pentru prima oară în ultimii 32 de ani, am avut în 2021 o cu totul altfel de viaţă decât în anii precedenţi, o viaţă foarte frumoasă, cum, în mod diferit, desigur, foarte frumoasă mi-a fost şi în anii precedenţi. Această compoziţie se cheamă “Dintre sute de catarge”, ca minunata poezie a marelui poet Mihai Eminescu, pe versurile căreia, inspirat de ea, am compus-o. În prima zi din an, zi de repaus, inclusiv pentru mine, am încropit, pe telefon, un suport video pentru piesă, gândit “de uz intern”, adică: la nivelul familiei mele. Ei bine, mă încumet, acum, să fac public “clipul” - acceptaţi, vă rog, abuzul de limbaj- cu piesa “Dintre sute de catarge” însoţită de suportul video pomenit. Vă dezvălui că am în plan un clip adevărat, profesionist, realizat cu specialişti în domeniu”, a transmis Nicolae Robu.





Totodată, în 2021 Robu şi-a făcut timp şi pentru scris. Spune că a publicat deja o carte de 285 de pagini şi a scris şi dat la tipar o carte de 410 pagini.

