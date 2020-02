Mărturia unui jurist care a girat vânzarea ilegală a unor case naţionalizate din Timişoara: „Nu m-au chemat la Parchet. Înseamnă că am avut noroc“

Procurorii structurii centrale a DNA au trimis în judecată, la finalul anului trecut, mai mulţi reprezentanţi ai fostei şi actualei administraţii timişorene, pe care îi acuză de vânzarea ilegală a unor locuinţe naţionalizate, în baza Legii 112/1995. Legea le dădea voie chiriaşilor din casele naţionalizate să îşi cumpere locuinţele la preţuri foarte avantajoase, cu condiţia să fie chiriaşi la data intrării în vigoare a legii. DNA susţine că peste 200 de locuinţe s-au vândut unor persoane care nu aveau dreptul să beneficieze de prevederile acestei legi. Rechizitoriul de trimitere în judecată arată cum au fost încheiate contractele despre care DNA susţine că sunt ilegale şi cine au fost semnatarii acestor contracte.

Faptele s-au prescris

Unul dintre juriştii URBIS, regia de administrare a locuinţelor din Timişoara proprietate a statului, care a semnat mai multe contracte de vânzare-cumpărare cu persoane care nu ar fi îndeplinit condiţiile legale este Eugen Mişea. Acesta a fost înainte de 1989 căpitan de Miliţie şi şef al Judiciarului din Timişoara la Revoluţia din Decembrie 1989. Imediat după Revoluţie, Mişea a fost judecat în „lotul Timişoara“ şi a stat în închisoare 23 de luni, fiind eliberat în baza unui decret de amnistie şi graţiere. Ulterior, Mişea a ajuns jurist la URBIS, calitate din care a semnat mai multe contracte de vânzare-cumpărare a unor locuinţe pe Legea 112. Chiar dacă juriste din Primăria Timişoara care au semnat, în 2013-2014, contracte de vânzare-cumpărare ilegale, au fost trimise în judecată de către DNA, Eugen Mişea a scăpat, faptele sale, comise în perioada 1996-1998, fiind prescrise.

„S-au făcut nişte chestii foarte urâte“

Intrat după plecarea de la URBIS în avocatură, Eugen Mişea a renunţat şi la asta în urmă cu doi ani. Fostul jurist, acum în vârstă de 70 de ani, a declarat pentru „Adevărul“ că DNA nu l-a chemat niciodată la audieri. „Dacă cei de la Parchet nu m-au chemat să mă audieze, înseamnă că am avut un noroc“, spune Eugen Mişea. Întrebat dacă îşi aminteşte cum s-au făcut vânzările de apartamente după intrarea în vigoare a Legii 112, fostul jurist a declarat că, după intrarea în vigoare a legii care le permitea chiriaşilor din case naţionalizate să cumpere locuinţe ieftine, „la Timişoara s-au făcut nişte chestii foarte urâte“. „Au fost foarte multe discuţii. Eu din partea URBIS-ului şi Vasile Tărciatu (n.red. - fost şef al Serviciului Juridic) din partea primăriei am fost chemaţi de câteva ori în şedinţele Comisiei de aplicare a Legii 112 şi era vai de lume şi de noi să le spunem ce e legal şi ce nu e legal pentru că nu ţineau cont de nicio părere“, a declarat Eugen Mişea pentru „Adevărul“.

Aşa cum „Adevărul“ a dezvăluit în urmă cu câţiva ani şi cum DNA a confirmat, în 1998, la nivelul Primăriei Timişoara a fost emisă o notă care făcea derogare de la lege, dându-le voie să cumpere locuinţe ieftine şi celor care nu aveau dreptul să o facă. Fostul jurist îşi aminteşte şi modul în care s-a întocmit acea notă. „S-a făcut o chestie de care îmi aduc aminte când s-a creat o discriminare faţă de alţi cetăţeni din alte judeţe. Pe o cerere de cumpărare, am scris că este o discrepanţă. Am spus că nu le semnez. Pe chestia asta am fost luat la rânză. Am avut puterea să spun: «asta nu semnez». Nu aş putea să vă spun dacă am semnat şi eu vreun contract de genul acesta. Efectiv nu ştiu să vă spun“, a declarat Eugen Mişea, care apare în rechizitoriul DNA ca semnatar al mai multor contracte de vânzare-cumpărare presupus ilegale.

„Ajută-mă, domn’e, şi pe mine“

La fel ca fostul şef al Administrării Domeniului Public, Liviu Brabu, şi Eugen Mişea a confirmat pentru „Adevărul“ presiunile care se făceau pentru ca anumite „somităţi“ să devină chiriaşi în case naţionalizate astfel încât să poată cumpăra, ulterior, ieftin locuinţa. „Eu umblam foarte mult în tribunal. Aveam foarte multe cauze pe rolul instanţelor de judecată. Mi se făcea limba cravată. Mergeam cu câte 15-20 de cauze în fiecare zi. Pe măsură ce în Timişoara a venit un judecător din alt judeţ în Timişoara i-a trebuit locuinţă. A fost foarte problematic să fie satisfăcut necesarul de locuinţe. Au fost nişte probleme cu nişte personalităţi care au venit din alte judeţe. Au fost şi de la Arad. Eu îi ştiu de la instanţe. Oamenii cereau locuinţe“, povesteşte Eugen Mişea.

Fostul jurist a relatat, fără a da nume, că au fost inclusiv judecători care pe holul Tribunalului, ştiind că este de la URBIS, îi cereau să îi ajute cu o locuinţă. „Au fost situaţii, să nu îmi cereţi detalii, la instanţe, judecători care veneau şi ziceau «ajută-mă, domn’e, şi pe mine». Eu nu aveam putere pentru că era comisia de repartiţie a locuinţelor“, a mai declarat Eugen Mişea.