Mâncare caldă pentru bătrânii din satele de lângă Timişoara. Cum îşi ajută un antreprenor semenii aflaţi în nevoie

Liviu Gherman este patronul unui restaurant din Sânandrei a ţinut să facă un gest umanitar pentru cei care se află în dificultate.

Având un restaurant, Biarena, tot ce a trebuit să facă era să aducă lângă el şi alţi oameni de bine, să procure ingredientele necesare pentru prepararea mâncării şi să facă distribuţia cu voluntari.

Pentru primele porţii a tăiat porcii din propria gospodrie, povesteşte Liviu Gherman.

„Am câţiva porci în gospodărie. Am chemat un prieten care se ocupă cu tăiatul porcilor, ne-am pus şi am făcut caltaboş, sângerete, o tocăniţă de porc. Aveam câţiva furnizori cărora le-am spus că vreau să ducem nişte mâncare la bătrânii din Sânandrei. Alţii mi-au adus nişte murături, două găleţi, un prieten de la Variaş mi-a trimis vreo 50 pâini. Am postat un anunţ pe pagina noastră de Facebook, Biarena, şi am întrebat oamenii dacă ştiu persoane care au nevoie de ajutor. Apoi am vorbit cu cineva care a lucrat ca Asistenţă socială, de la care am mai aflat nişte adrese. Aşa am început totul. Prima dată am făcut vreo 300 de porţii de mâncare, dar nu ne-a ajuns. Am mai pus lângă şi 80 de pizza”, a povestit Liviu Gherman.