Managerul unui spital şi familia lui au intrat în carantină după întoarcerea din Italia: „Nu avem simptome, dar pentru siguranţă ne-am izolat de comunitate“

Întorşi duminică dintr-un city break la Veneţia, managerul Spitalului CF Timişoara, Marius Ciprian Olaru şi familia sa au intrat în carantină, conform recomandărilor făcute de Ministerul Sănăţii care a transmis că „persoanele care sosesc în România din localităţile afectate din regiunea Veneto şi din provincia Lodi/Lombardia sau care au călătorit în aceste localităţi în ultimele 14 zile trebuie să stea după intrarea în ţară în condiţii de carantină timp de 14 zile”.

„Este izolarea familiei cu totul de restul comunităţii. Toţi membrii familiei au fost în aceeaşi situaţie în care am fost şi eu. Toţi am fost la Veneţia, ne-am întors şi conform specificaţiilor Ministerului Sănătăţii am urmat procedura şi stăm în carantină 14 zile timp în care vom ţine legătura cu DSP-ul, vom monitoriza partea de febră, iar dacă apar modificări vom comunica autorităţilor. Teoretic, noi nu am fost în localităţile care au fost vizate. Nu avem simptome, dar pentru siguranţă ne-am izolat de restul comunităţii”, a declarat managerul Spitalului CFR din Timişoara.

Marius Ciprian Olaru a declarat că, fiind nevoie să stea toată familia izolată de restul comunităţii, îşi pune problema aprovizionării cu alimente pe perioada celor 14 zile de carantină. „Probabil vom apela la persoane din exterior care să vină să lase la uşă lucrurile de care avem nevoie şi aşa să ne luăm proviziile”, a mai declarat managerul spitalului CFR.