Mama a trei fetiţe, soţia fostului solist de la Implant Pentru Refuz, se luptă cu o boală cruntă. „E păcat că trebuie să îţi cumperi viaţa“

Momente dificile în familia lui Ovidiu Takacs, fostul solist al trupei Implant Pentru Refuz. Soţia acestuia, Anda, în vârstă de 39 de ani, mama a trei copii mici, a fost diagnosticată cu cancer mamar cu metastaze osoase şi la ficat.

Oncologul i-a dat atunci o speranţă de viaţă de trei săptămâni, dar la câteva zile după începerea tratamentului de urgenţă, starea Andei s-a îmbunătăţit vizibil.

De trei luni se află într-o clinică privată din Istanbul, iar după mai multe complicaţii şi greutăţi cauzate de chimioterapie, evoluţia medicală este îmbucurătoare.

Pe Ovidiu Takacs l-am gasit la telefon, acesta fiind în Turcia, alături de Anda.

“Soţia mea a fost diagnosticată anul trecut, în toamnă, cu cancer la sân. După câteva luni de tatonare, a încercat un tratament naturist, dar a urmat o parte galopantă, dintr-o dată boala s-a agravat foarte tare. A fost prea târziu pentru operaţie. Aşa am ajuns din Timişoara, de la Oncohelp, la Istanbul. A fost ca un coşmar. Anda a ieşit cumva din viaţa de familie, a dezechilibrat tot mecanismul care duce o familie. După ce am plecat la Istanbul am avut nevoie de extraajutor, am trimis copiii la bunici”, a declarat povestit Ovidiu Takacs.

Între tratamente, Anda a fost de două ori în Timişoara, însă de fiecare dată au intervenit complicaţii. Acum, medicii turci i-au sugerat să nu mai plece.

Aproape 500 de euro o zi de spitalizare

Cheltuielile ocazionate de tratament şi spitalizare sunt uriaşe. Numai o singură zi de spitalizare costă aproape 500 de euro, fără să se adauge tratamentele.

“Am venit în 8 martie aici. I-au făcut analize, iar după trei zile ştiau ce fel de tratament să-i dea. Iniţial i-au prescris cinci runde de chioterapie şi o rundă de radioterapie - de opt şedinţe, pentru că au apărut metastaze la oase şi la ficat. De atunci a mai făcut o tură de radioterapie, a schimbat medicamentaţia şi la chimioterapie, a trecut de la două, la trei medicamente. Medicii nu o lasă să mai plece. Este scump. O zi de spital, doar cazarea costă 450 de euro. Se plăteşte orice medicament, orice vizită a doctorului, investigaţii, analize, plus tratamentul; chimoterapia şi radioterapia. Se adună o grămadă de bani. E păcat că trebuie să îţi cumperi viaţa, dar asta este”, a mai afirmat Ovidiu.

Trei fetiţe aşteaptă veşti bune

Ovidiu Takacs a făcut parte din Implant Pentru Refuz de la începuturi, din 1995. A părăsit formaţia în urmă cu şapte ani, obligaţia de famililie devenind mai importante decât muzica. “M-am implicat mai mult în viaţa de familie. Atunci, când am ieşit din trupă, aveam un copil, acum am trei. Am o fetiţă de nouă ani şi două fetiţe gemene care au făcut şase ani”, a mai spus Ovidiu, care nu a renunţat niciodată la visul de a cânta. “M-am tot gândit să mă reîntorc într-o formă sau alta, iar de câteva luni am intrat într-o trupă. Aveam în plan să mergem la Rock la Mureş, dar din păcate a intervenit treaba asta cu Anda şi am fost nevoit să renunţ”, a mai spus Ovidiu.

Anda este absolventa liceului “Nikolaus Lenau” din Timişoara şi înainte să apară problemele medicale a lucrat la Bosh. Din 2007 este căsătorită cu Ovidiu Takacs.

Maratonul Artelor – Împreună pentru Anda



Iniţial, pentru strângere de fonduri s-a făcut o pagină de Facebook, apoi a fost iniţiată Bursa donatorilor-unde firmele pot oferi bunuri sau servicii, care sunt scoase la licitaţie.

Duminică, la Casa Artelor & Klapka a fost organizat “Maratonul Artelor - Împreună pentru Anda”

Au răspuns invitaţiei familiei şi prietenilor mai mulţi artişti din oraş care şi-au propus să strângă fondurile necesare pentru lupta Andei.



Programul a cuprins activităţi pentru copii, expoziţii de pictură şi fotografie, sesiuni de lectură, dansuri, concerte.







Prima parte a zilei a fost dedicată copiilor. Scriitoarea Alexandra Pintea Varnava şi fiul ei Ionuţ au pregătit lecturi captivante pentru cei mici. Au fost şi atelierele pentru copii susţinute de Simona Podaru (Părinte Implicat), sesiuni de zumba, organizată de Corina Berghin de la Clubul Tip Top, atelier de dans cu Sabine Oschanitzky.

Asistenţii Photo Boutique au surprins momentele plăcute în fotografii “la minut”.

Cvartetul de coarde ai cărui membri activează în cadrul Filarmonicii Banatul se alătură Maratonului. Alexandra Crişan, Carmen Paulescu, Cynthia Păuna Popa, Diana Ivaşcu ne-au reamintit faptul că muzica vindecă. Li s-a alăturat, violonistul Rafael Muzicaş, care la doar nouă ani are un vast portofoliu de premii la concursuri naţionale şi internaţionale.







Scriitorul Robert Şerban a venit cu un moment de lectură.

Studenţii din anul I de la Facultatea de Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest, au oferit pregătit un spectacol, iar şcolile de tango din Timişoara (Tango del Alma, Tango Arte, Tango Malena, Tango Timişoara, Tango Vivo) s-au alăturat maratonului.



Concert acustic cu Implant Pentru Refuz



Implant pentru refuz, trupa care de peste 21 de ani scrie o poveste complexă în rock-ul românesc, a susţinut un concert acustic, iar în final, după miezul nopţii, Dudu (AnonimTM) a dat startul unui Generations Sets.







Pe tot parcursul evenimentului au fost deschise expoziţii cu lucrările de pictură şi fotografie donate de către artiştii plastici Luisa Cube, Cristina Daju, Adrian Florin Pop, Alina Ondine Slimovschi, Claudiu Toma, Dan Toma, fotografii Caius Ovidiu Merşa şi Ovidiu Cărăbeţ, un târg de carte (organizat cu cărţi donate de oricine doreşte), dar şi Bursa Donatorilor (de unde pot fi achiziţionate vouchere de produse şi servicii puse la dispoziţie de oameni inimoşi).

“Anda şi-a dorit mult să vină acasă la acest eveniment, dar starea medicală nu i-a permis să facă acest lucru. Până ce doctorii vor fi convinşi că va putea călători în siguranţă şi nu s-ar supune unor riscuri, va trebui să rămână aici, în Istanbul. Este uimitor să vezi şi să simţi căldura şi bunătatea oamenilor când se implică întru ajutorarea semenilor. Nu găsim cuvinte potrivite pentru a mulţumi celor care s-au implicat în organizarea evenimentului, celor care vor da viaţă evenimentului şi celor care vor participa. Anda continuă lupta, merge mai departe pentru că nu poate exista decât un singur deznodământ: viaţa!”, a transmis Ovidiu Takacs, din Istanbul.

Ajutor pentru Anda

Cei care doresc în cpontinuare să susţină familia Takacs, să o ajute pe Anda să se însănătoşească, pot intra în comunitatea ÎmpreunăPentruAnda , de pe Facebook.

Donaţii se pot face şi direct în conturile deschise pe numele:

Takacs Anda Carolina

Cont lei: RO25INGB0000999905864305

Cont euro: RO42INGB0000999908368054

sau prin intermediul Foundraiser-ului deschis pe Facebook: https://www.facebook.com/donate/324707771540352/2230784690507578/

sau prin PayPal

paypal.me/ImpreunaPentruAnda

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: