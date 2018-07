Liceul prin care au trecut doi laureaţi Nobel, singurul cu 10 la Bac 2018 din Timiş. Absolventa cu nota maximă pleacă la studii în Germania

Liceului cu predare în limba germană „Nikolaus Lenau” din Timişoara este şcoala unde au învăţat Herta Müller şi Stefan W.Hell, doi şvabi bănăţeni laureaţi cu Nobel, pentru literatură (în 2009), respectiv chimie (în 2014). Herta Müller a fost elevă a liceului între anii 1968 – 1972, în vreme ce Stefan W.Hell, a prins două trimestre în clasa a IX-a, în perioada 1977-1978, înainte de a emigra în Germania.





Diana Dehelean este singura elevă din judeţul Timiş care a obţinut media 10 la Bacul din acest an. Tânăra a învăţat 12 ani la liceul „Lenau” din Timişoara. “Lenau Schule” este şi acum unul dintre liceele de elită din Timişoara. Singurul cu un 10 la Bacalaureat 2018. Diana Dehelean este singura elevă din judeţul Timiş care a obţinut media 10 la Bacul din acest an. Tânăra a învăţat 12 ani la liceul „Lenau” din Timişoara.





A făcut parte din grupul elevilor de excepţie de la „Lenau”, cu numeroase participări la olimpiade, la Limba germană, Limba română şi Matematică. A fost obişnuită cu zece pe linie.



„Bacalaureatul a decurs foarte bine. Mă aşteptam să fie mai complicat, cu cerinţe mai dificile. M-am descurcat foarte bine. Am ieşit de la fiecare examen cu un sentiment de libertate, cred că a meritat să învăţ în decursul a 12 ani pentru a avea un Bacalaureat uşor. Am crezut că voi lua note mari, deşi nu mă aşteptam la zece curat. Am plâns când am văzut notele. Sunt fericită şi emoţionată”, a declarat Diana Dehelean.A făcut parte din grupul elevilor de excepţie de la „Lenau”, cu numeroase participări la olimpiade, la Limba germană, Limba română şi Matematică. A fost obişnuită cu zece pe linie.

„Am avut o mai mare libertate de exprimare la limba germană decât la limba română”

Mare parte din viaţa Dianei era dedicată studiului.

„A fost greu. Am învăţat în mod constant, iar acest lucru se va dovedi util, pentru că am exerciţiul de a învăţa în mod constant. În orice caz, este o cantitate mare de muncă şi de energie pe care am depus-o. Într-o zi obişnuită, mergeam la şcoală, apoi veneam acasă, mâncam şi mă puneam să învăţ. Făceam temele. De multe ori până seara târziu”, a afirmat Diana Dehelean.

Tânăra a fost elevă la Secţia „Ştiinţele naturii” şi a fost mereu pasionată de literatură.

„Mi-a plăcut în special limba germană. Am mers şi la olimpiadă de germană în decursul şcolii. Am avut o mai mare libertate de exprimare la limba germană decât la limba română. Acest lucru mi-a plăcut mult”, a adăugat tânăra.

Spune că în gimnaziu îi plăcea foarte mult să deseneze şi să picteze, dar în liceu nu a mai avut prea mult timp pentru alte hobby-uri.

„În programul săptămânal, vineri seara mergeam la Filarmonică, duminică seara la Operă. Cam o dată pe săptămână mă întâlneam cu prietenii. În general, îmi plac artele, muzica, dar şi sporturile. Îmi place alpinismul, căţăratul pe munte, schiul şi ciclismul”, a mai spus Diana.

Dorinţa mea este să mă specializez în Drept internaţional şi Drept european

Viitorul pentru Diana Dehelean înseamnă Germania, acolo unde a petrecut deja mult timp în perioada liceului.

„Îmi doresc din clasa a V-a să merg la studii în străinătate. Admir foarte mult sistemul educaţional din Germania, am avut ocazia să acumulez experienţă în ceea ce înseamnă şcoală şi universitate acolo, prin diverse schimburi de elevi. Voi studia dreptul, am primit un răspuns afirmativ de la Oficiciul German de Schimb Academic, asta înseamnă că voi primi o bursă de studii în Germania. Zilele următoare o să aplic la diverse universităţi din Germania. Dorinţa mea este să mă specializez în Drept internaţional şi Drept european, iar ulterior, dacă se va ivi ocazia, să lucrez pentru organismele europene sau organizaţii internaţionale care se ocupă cu respectarea drepturilor omului. Cred că este important pentru dezvoltarea mea ca individ să continui studiile altundeva. Să învăţ ce sunt independenţa, responsabilităţile, managementul timpului, managementul financiar etc. Mi s-a părut interesant că în Germania se pune foarte mare accent pe abilităţile practice. Chiar şi elevii, în decursul şcolii, în vacanţe, fac practică la diverse firme şi instituţii. Acest lucru te ajută să aprofundezi cunoştinţele”, a mai declarat Diana Dehelean.

Mi se pare un lucru arogant să spun că voi încerca în decursul vieţii mele să lupt pentru un premiu Nobel



Fiind eleva unui liceu care a dat doi laureaţi de Nobel, Herta Müller şi Stefan W.Hell, Diana Dehelean se simte responsabilă.

„Fiind eleva unui astfel de liceu, crează unele responsabilităţi. Cred că orice om îşi doreşte să aibă succes în ceea ce face. Mi se pare un lucru arogant să spun că voi încerca în decursul vieţii mele să lupt pentru un premiu Nobel. În orice caz, voi încerca în domeniul în care voi profesa să fiu bună, să nu mă las coruptă, să acţionez în aceeaşi direcţie cu oamenii cu care voi lucra”, a mai declarat Diana.





În timpul liceului, Diana Dehelean a fost voluntară în două asociaţii din Timişoara. „Am fost voluntară în Asociaţia Kratima, la două proiecte. Unul dintre ele se numea , în cadrul căruia au fost recondiţionate unele porţi istorice din Timişoara. Au fost ţinute şi conferinţe pentru tineri. Celălalt program s-a ocupat cu organizarea unui festival de coruri, . A fost interesant pentru că era primul festival de acest tip din Timişoara”, a explicat Diana.

„La un moment dat eram îngrijorat că nu mai apuca să doarmă suficient”

Părinţii Dianei, Nicolae şi Liana Dehelean, sunt de profesie ingineri mecanici. Sunt bucuroşi de rezultatele fetei lor.







Diana alături de Nicolae şi Liana Dehelean

„M-am bucurat şi acum ca şi atunci când a câştigat diverse concursuri şi olimpiade. Bucuriile s-au succedat. La un moment dat eram îngrijorat că nu mai apuca să doarmă suficient. Intram de câteva ori la ea în cameră şi îi spuneam că trebuie să înceteze, . Spunea că mai are o pagină, două pagini... Am învăţat-o în aşa fel încât dacă are o întrebare poate să mă trezească şi noaptea. Şi s-a întâmplat ca târziu în noapte să vină să mă întrebe. De şcoală, de cunoaştere în general. Să dau un exemplu: Învăţa la chimie, era obosită, stresată, m-a întrebat de ce trebuie să înveţe şi de ortofenilen diamina, parafenilen diamina şi de meta fenilen diamina, pentru că sunt foarte de specialitate, sunt cunoştinţe de nişă. I-am spus că una se numeşte metol, cealaltă pirocatehină şi cealaltă hidrochinon. A rămas cu gura căscată, de unde ştiu eu asta. I-am spus că pe vremuri, când făceam fotografie, acum 30 de ani, lucram cu aceste substanţe în revelatorul fotografic. S-a culcat liniştită că toate cunoştinţele vor folosi la ceva, cândva”, a spus Nicolae Dehelean.

„După câtă muncă a invesitit era normal să aibă o astfel de reuşită. Va pleca în Germania, dar acum nu pot să zic ce înseamnă asta. Probabil că atunci când va ieşi pe uşă se va dezlănţui infernul. A fost permanent acasă, a fost copilul dorit, a fost mereu ca un balsam pentru mine şi soţul meu. Evident că fiecare părinte doreşte să îşi ţină copiul cât mai mult acasă. Pe de altă parte, fiecare om este liber. Viaţa trebuie să ţi-o faci singur. Trebuie să înţelegi că la un moment dat copilul va zbura din cuib, nu se poate să-l ţii legat de tine o viaţă întreagă”, a afirmat Liana Dehelean.

Alţi trei elevi de la „Lenau” au luat 10, dar la „Bacul german”

Liceul „Nikolaus Lenau” din Timişoara este, alături de Colegiul German Goethe din Bucureşti, singurul liceu din ţarăn în care elevii învaţă şi susţin examenul de bacalaureat după modelul german. Astfel, pe lângă clasele obişnuite, mai există o clasă specială în care se învaţă şi se susţine Bac-ul după regulile din Germania.

„Era de aşteptat ca Diana Dehelean să ia zece la Bacalaureat. Sunt copii care arată de timpuriu ce pot, ea se remarcă de mică. A fost în grupuri pentru olimpici, la germană, română şi matematică. E un copil de excepţie. Aşteptările noastre s-au împlinit. Bucuria este cu atât mai mare cu cât liceul nostru mai are trei elevi cu zece la Bacalaureat. Este vorba de trei elevi de la şcoala specială de germană, care dau Bac-ul pe sistem german”, a declarat Elena Wolf, directorul liceului „Nikolaus Lenau” din Timişoara.