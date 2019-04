Lepa Brena concertează din nou la Timişoara după 35 de ani. „Mi-aş dori să am timp să scriu o carte despre viaţa mea”

Cântăreaţa Lepa Brena va concerta la Timişoara, în clubul Heaven, în 5 aprilie 2019. Nu este din nou o glumă proastă. Chiar dacă în ultimii ani au mai fost trei concerte anunţate cu Diva din Balcani, toate anulate din cauza neseriozităţii organizatorilor, de această dată concetul chiar va avea loc. Lepa Brena a susţinut, joi seara, o conferinţă de presă.

„Îmi pare foarte bine că am primit această invitaţie să când din nou la Timişoara, într-un club reprezentativ pentru acest oraş, Heaven, unde sper să mă revăd cu toţi cei care ascultă muzica mea încă din 1982. Sunt foarte mândră de cariera mea care dăinuie de atâta timp. Evident, mă leagă amintiri extraordinare de concertul din 1984 de la Timişoara, unul din ele mai spectaculoase ale carierei melea. Acum trăim în alte vremuri, dar eu mă bucur de fiecare nou concert, mai ales în ţările vecine. Mi-aş dori să am timp să scriu o carte despre viaţa mea, despre o fată care o pornit de la Brčko, ajungând în vârful scenei iugoslave. Între 1982 şi 1991 eu am avut câte două concerte pe zi, ceea ce e foarte epuizant pentru un artist. Per total, mă simt o persoană fericită şi împlinită”, a declarat Lepa Brena.





Concertul cu Lepa Brena va avea loc, vineri, în clubul Heaven din Timişoara.

„Vom cânta împreună toate melodiile vechi, dar şi de pe ultimul album. Cel mai important lucru în viaţă este să fii fericit. Fericirea nu e ceva ce poţi să prinzi în mână, să o ţii trei secunde, ci este o decizie. Decizia de fii fericit. Tu decizi cât de mult munceşti, cât dormi, cât mănânci, cât de mult bei şi ce bei. Tu trebuie să găseşti calea spre fericire. Poţi învăţa ca totul să fie o sărbătoare în viaţa ta. Mă întreabă un prieten bun de ce muncesc atâta, când pot foarte bine să mă retrag. Nu am să mă retrag niciodată, pentru că e viaţa mea...Îmi place să lucrez, să mă bucur de munca mea”, a mai spus Lepa Brena.

Aventura Lepei Brena la Timişoara

În 1984, pe arenă “1 Mai”, Lepa Brena a cântat înfaţa a peste 50.000 de oameni.

În 2012, Lepa Brena a revenit în Timişoara, pentru a pregăti un nou concert. Diva din Balcani a participat chiar şi la o conferinţă de presă, prin care a anunţat evenimentul.

Din păcate, din cauza neseriozităţii organizatorilor, concertul nu a mai avut loc, deşi a existat şi o reprogramare. Prima dată ar fi trebuit să cânte pe 15 iunie 2012, însă, organizatorii au transmis că vor amâna concertul pentru data de 29 iunie, din motive tehnice. Concertul nu s-a ţinut nici pe 29 iunie, acesta fiind anulat pentru că numărul biletelor vândute (aproximativ 4.000 de bilete) nu a satisfăcut pretenţiile organizatorilor.

În iunie 2013, Lepa Brena trebuia să cântă în Parcul Rozelor. Atunci însă, cântăreţa a anunţat pe pagina ei de Facebook: „Concertul de la la Timisoara nu va avea loc datorită organizatorilor care nu şi-au îndeplini obligaţiile contractuale”.

