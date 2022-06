Kadebostani şi Hooverphonic, concert în Pădurea Bistra, una dintre cele mai sălbatice zone de lângă Timişoara VIDEO

Pădurea Bistra este una dintre cele mai sălbatice zone din apropierea Timişoarei şi se întinde pe o suprafaţă de 20 de hectare, fiind declarată arie naturală protejată de interes naţional. Este o rezervaţie forestieră aşezată în nordul judeţului Timiş, în lunca Begăi, între Bega şi Timiş, la doar câţiva kilometri de Timişoara. Este de o frumuseţe deosebită, având atmosfera de pădure primordială cu specii rare de animale şi plante. Arboretele naturale de stejar prezente aici sunt aproape unice în pusta Banatului, alături de specii de animale şi plante.

Pădurea Bistra face parte din zona recreeativă a Timişoarei şi poate fi accesată din oricare dintre idilicele aşezări ale Banatului de câmpie, din jurul ei: Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche, Bucovăţ, Remetea Mare şi Ghiroda

În 2019, în Pădurea Bistra a avut loc prima ediţie a festivalului Codru. După doi ani de pauză, din cauza restricţiilor impuse în pandemie, anul acesta revine muzica în natură.

Organizatorii au anunţat primele nume care vor concerta la festival, în perioada 25-28 august 2022.

Printre cei de peste hotare se află Hooverphonic, Nneka şi Kadebostany.

Din ţară au fost confirmaţi Deliric X Silent Strike cu CTC & Muse Quartet, Macanache, Surorile Osoianu & Lupii lui Calancea, Implant pentru Refuz, Om la lună, Robin and the Backstabbers, Alexandrina, Alexandra Uşurelu, El Negro, Via Dacă, Jurjak, Melting Dice, DJ Shiver, Gojira & Planet H feat. Psihotrop, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi, Florin Chilian şi Pragu’ de Sus.

Sunt doar primii artişti confirmaţi, urmează să fie anunţate şi alte nume, cunoscute în ţară, dar şi peste hotare.

Scenele vor fi amenajate în mijlocul naturii, la marginea pădurii şi în luminişurile din pădure.

Vor fi patru zile pline de muzică, relaxare şi experienţe culinare. O zonă specială va fi amenajată şi pentru copii, unde cei mici se vor putea bucura de activităţi educative, dar şi de aventură.

„Codru este puntea creată de noi între natură, muzică şi artă. Ne dorim să protejăm şi să întinerim Pădurea Bistra, aflată la 4 kilometri de Timişoara, la limita dintre comunele Ghiroda şi Moşniţa. Este o arie protejată de interes naţional, unde cresc specii preţioase de arbori. În cele două sesiuni de ecologizare, organizate în 2019 şi 2022, împreună cu cei 2.000 de voluntari, am plantat 8.000 de puieţi. Fiecare participant la festival se alătură misiunii noastre de reîmpădurire şi ecologizare a zonei. Încasările vor fi redirecţionate către cauze ecologice”, au transmis organizatorul Codru Festival.

Hooverphonic este o trupă belgiană care s-a format în octombrie 1995 şi cântă o fuziune de rock alternativ, muzică electronică, electro-pop, rock şi altele.









Hooverphonic ar fi trebuit să reprezinte Belgia la Concursul Muzical Eurovision 2020 de la Rotterdam cu melodia „Release Me”, dar concursul a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19.

În 2021, au ajuns la Eurovision cu piesa „The Wrong Place”, calificându-se în finală.





Trupa Kadebostany a fost fondată în 2007 de producătorului şi compozitorului elveţian Guillaume de Kadebostany. Acesta se află în spatele hit-urilor “Castle in the Snow”, “Walking with a Ghost”, “Mind if I Stay” şi “Crazy in Love”, folosită drept coloană sonoră a trailerului pentru blockbuster “50 Shades of Gray” (cântată de Beyoncé).

Ultimul album, “Monumental”, lansat în iunie 2017 cu single-ul "Mind if I Stay" a fost un mare succes în Germania, Rusia, Grecia, Italia sau Turcia.





Albumele şi single-urile anterioare au fost licenţiate în peste 50 de ţări, iar trupa a concertat în medie în peste 100 de spectacole pe an. Kadebostany a mai urcat pe mari scene precum Sziget Budapesta, Chill Out, Fusion, Festivalul de Jazz de la Montreux, Berghain, Dour etc. A concertat şi la Untold Cluj, în 2016.

Kadebostany revine în Timişoara după concertul susţinut în 9 mai 2019, de Ziua Europei, în Piaţa Libertăţii.





Nneka (Nneka Lucia Egbuna) este o cântăreaţă născută în Nigeria, dar care de la 18 ani trăieşte în Germania. Cântă un mix de soul, hiphop, R&B, afrobeat şi reggae. Nneka a avut colaborări cu Massive Attack, Lenny Kravitz, Tricky sau cu Ziggy Marley.



