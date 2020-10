Jorge Gonzalez, spaniolul din Consiliul Local Timişoara: „Oraşul se întoarce la ceea ce nu ar fi trebuit să piardă”

Jorge Gonzalez (născut în 1966, la Madrid), a absolvit Facultatea de Litere de la Universitatea Complutense din Madrid, iar între 1991 şi 1992 a fost profesor de spaniolă în capitala Japoniei, Tokyo.

În 1994 vine la Timişoara, pentru un post de lector la Universitatea de Vest. În perioada 2001-2004 lucrează la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, dar revine apoi în capitala Banatului şi se angajează la Liceul „Jean Louis Calderon”.

În 2009, a obţinut titlul de Cercetător la Universitatea Antonio de Nebrija din Madrid, iar în 2012, titlul de Master în Didactica Limbii Spaniole, la Universitatea Menendez Pelayo din Santander. Din 2000, este şi director al şcolii de limbi străine Active Learning Timişoara.

Aşadar, Jorge Gonzalez cunoaşte bine sistemul de învăţământ de la noi. Mai mult, fiica lui de nouă ani este elevă la liceul “Jean Louis Calderon”, iar soţia, româncă, este tot profesoară.

Cum apreciaţi votul timişorenilor de duminică?

Timişorenii au apreciat efortul nostru din această campanie. Ne-am mobilizat destul de bine, am lucrat mult, mai ales Dominic şi echipa de voluntari au fost foarte harnici. Ne-au dat un vot de încredere şi mulţumim foarte mult pentru asta.

Până acum nu aţi făcut politică. Ce v-a împins să acceptaţi această provocare?



A fost şi întâmplător. L-am cunoscut pe Dominic înainte ca el să intre în USR. Mi-am dat seama că dacă vrem să schimbăm lucrurile, trebuie să intrăm în politică. Am făcut parte din acest sistem de învăţământ, ştiam ce probleme existau şi am ajuns la concluzia că numai aşa putem face schimbări. Am avut o conversaţie de o oră cu Dominic, el era la Berlin, eu la Timişoara, şi m-a convins. Am spus că-l voi sprijini cu ce pot.

Există o situaţie inedită la Timişoara. Pe lângă un primar german, avem şi un consilier spaniol. Ce arată acest lucru?

Înseamnă că Timişoara se întoarce la ceea ce nu ar fi trebuit să piardă. De-a lungul istoriei a fost un oraş multicultural. Ştiţi cum era cu cele patru etnii (n.r. români, germani, maghiari şi sârbi), care se înţelegeau foarte bine, amestecau limbile când vorbeau între ei, iar toate aceste lucruri au avut un efect pozitiv asupra Timişoarei. A urmat, din păcate, o perioadă în care s-a pierdut acest avantaj. Acum, se pare că revine, semn că nu a dispărut niciodată.

În campania electorală aţi vorbit de importanţa şcolilor din cartier. Ce soluţii aveţi?

În primul rând, soluţia este să intrăm într-o normalitate. După aceea putem să facem proiecte mai mari, să facem din Timişoara un oraş de referinţă pentru România şi Europa. Condiţiile de bază de la foarte multe şcoli nu sunt suficient de bune. Asta e primul lucru pe care dorim să-l rezolvăm. Copiii trebuie să aibe condiţii plăcute de face şcoală. Acum cererea e foarte mare pentru o parte dintre liceele de elită din Timişoara, dar nu este loc pentru toţi. Cei care nu ajung acolo, trebuie cel puţin să fie mulţumiţi cu şcoala unde învaţă. În campanie am fost în zona Lipovei şi mi s-a spus că la şcoala de acolo sunt multe probleme. Nici profesorii nu vor să ducă acolo, pentru că e o şcoală dificilă. Nu ar trebui să fie aşa. O să-i ajut cu tot ce pot pe colegii mei din Consiliul Local, voi face parte din comisia care se ocupă de educaţie, cultură şi multe alte lucruri. Vom face proiecte care să conecteze educaţia şi cultura, să ajungă cultura mai mult la elevi. Oferta culturală din Timşoara este mare, dar elevii nu sunt foarte interesaţi de evenimentele respective.

Să ne întoarcem un pic în timp. Cum aţi ajuns în Timişoara, în 1994?

Am ajuns întâmplător. S-au scos nişte posturi de lectori în Rusia, Bulgaria şi România. A apărut acest post la Universitatea de Vest din Timişoara şi am aplicat pentru el. Mi-a plăcut oraşul de la început, condiţiile erau foarte bune, eram mulţumit de făceam aici şi am decis să rămân. Timp de trei ani am fost lector şi la Cluj. Mi-a plăcut foarte mult oraşul, am întâlnit oameni foarte primitori, dar aveam deja viaţa aranjată aici la Timişoara, de aceea m-am întors.

Aţi locuit o vreme şi în Japonia. Cum a fost acea experienţă?

Eram foarte tânăr când am plecat la Tokyo, în 1990. Era o perioadă destul de dură pentru japonezi, se lucra foarte mult, viaţa era foarte intensă din acest punct de vedere. Pentru mine nu era o problemă să fiu departe de casă, dar mi-am dat seama că nici chiar aşa de departe nu e bine. Chiar dacă intenţia a fost să mă stabilesc acolo, aveam un loc de muncă bun la şcoală, după un an şi jumătate am decis să revin în Europa. Din România, în două-trei ore sunt la ai mei acasă, în Spania. Dar mi-a plăcut foarte mult Japonia. Faţă de individualismul american, pentru ei era foarte important spiritul de echipă. Nu se simţea nimeni dat la o parte. Mi-a mai plăcut spiritualitatea lor, au o viaţă interioară foarte profundă.

Conduceţi la Timişoara şcoala Active Learning, o şcoală privată pentru învăţarea limbilor străine. Cum funcţionează afacerea?

Din păcate şcoala a fost lovită foarte tare de această pandemie. Am redus foarte mult activitatea, am fost aproape să închidem. În septembrie am început să facem cursuri online. Nu am fost niciodată promotorul cursurilor online, dar acum, pentru a putea supravieţui, trebuie să ne adaptăm. Se învaţă limbile engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă şi română pentru străini.

Rămâneţi profesor şi la Liceul „J.L Calderon”?



Eu la Liceul „Calderon” eram deja colaborator. Aveam câteva ore de cultură şi civilizaţie spaniolă. Am fost şapte ani profesor, am predat şi istorie şi geografie, aveam experienţă, dar am zis că e mai bine să las postul unui profesor tânăr care vine din Spania. Ştiu că e mai greu la început. Acum că am ajuns consilier local trebuie să mă reorientez un pic. Dar vreau să păstrez legătura directă cu liceele din Timişoara.