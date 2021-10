Jenel Pătraşcu, şeful Clinicii de Ortopedie din Timişoara: Mor de durere ca nici măcar la morgă nu mai avem locuri

Jenel Pătraşcu, profesor universitar şi şeful Secţiei de Ortopedie din cadrul Spitalului Judeţean din Timisoara, face un apel către timişoreni să se vaccineze, ca o ultimă şansă ca sistemul medical să nu intre în colaps.

“Văd ca am luat sex oral pentru un sfat. E ok. Mulţumesc. Va doresc tot ceea ce îmi doriţi mie! A fost o invitaţie, nu o obligaţie! Nu cred în a forţa! Fiecare e liber. Eu mi-am exprimat doar opinia şi dorinţa de a scăpa de un coşmar în care trăiesc aproape de un an! Nu trebuie să mă jigniţi pentru opinia mea. Precum nici eu pentru a Dvs!", a răspuns apoi Pătraşcu celor care l-au jignit.

“Mă întreabă Zuckerberg ăsta la ce ma gândesc…Nu mai am timp să mă gândesc că nu mai avem locuri nici la bolnavi mediu cât mai ales la ATI, ci mor de durere că nici măcar la morgă nu mai avem locuri! Oameni buni, oameni nebuni! Până când? Ce aveţi de gând? Pentru o înţepătură ce ar salva zeci, sute de vieţi, pentru viaţa noastră ne încăpăţânam să nu ne vaccinam? Cât de reduşi am ajuns. Nu vă spun, vă implor! Vaccinaţi-vă cât se mai poate face ceva! Noi nu mai putem duce! Noi criminalii, şpăgarii, mafia în halate albe! Noi vă salvam! Da, şi noi ne rugăm aceluiaşi Dumnezeu ca şi al celui care zicea să nu vă grăbiţi! Dar oare e acelaşi? Sigur voi fi atacat, dar acel curajos să vină în faţa noastră, nu ascuns după un fake! Să vină să ne ajute, apoi să dea din gura! Sigur, viaţa va merge înainte, dar din păcate fără mulţi dintre ai noştri. Şi e vina… e greu a trăi cu ea, aşa-i? Sau? PS. În avion ni se spune că în cazul unei depresurizari (tragedie, pandemie) va cădea masca de oxigen (vaccinul)!”, a scris Jenel Pătraşcu pe Facebook.Vă reamintim, reputatul medic timişorean a fost înjurat pe reţeaua de socializare după ce a postat, în ianuarie, o poză imediat după ce s-a vaccinat împotriva COVID.