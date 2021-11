IT-ist bătut de un tunisian care a vrut să cucerească o femeie căsătorită. Victima picase întâmplător în scandal

Un tunisian din Timişoara, absolvent de Medicină, dar practicant de arte marţiale, a fost trimis în judecată pentru vătămare corporală şi loviri sau alte violenţe după ce i-a dat un pumn în cap, lăsându-l lat la pământ, pe un IT-ist care a nimerit întâmplător în mijlocul scandalului.

Dosarul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, iar potrivit rechizitoriului, care a trecut de camera preliminară, incidentul a avut loc în august 2021 în faţa localului „Şura” de pe bulevardul Vasile Pârvan din Timişoara.

În local îşi sărbătorea ziua, alături de mai mulţi prieteni, o notăriţă din Timişoara. În acelaşi local se afla şi un grup de cinci tunisieni, printre care şi Brichni Malek, cel care a fost trimis în judecată. De asemenea, la „Şură” se mai afla un IT-ist de 22 de ani din Timişoara, împreună cu trei prieteni.

La un moment dat, în cursul nopţii, una dintre invitatele notăriţei care îşi serba ziua de naştere, în timp ce era la bar, a fost abordată de unul dintre cei cinci tunisieni aflaţi în local. Când a vrut să părăsească localul pentru a merge la un alt club din oraş, tunisianul s-a dus la masa la care stătea, alături de soţul său, tânăra pe care a încercat să o abordeze la bar pentru a-i cere contul de Instagram.

Aflându-se la aceeaşi masă, soţul tineri l-a atenţionat, pe un ton amical, pe tunisian, că fata al cărei cont îl cere este căsătorită.

Potrivit rechizitoriului, gestul făcut de către soţul tinerei a fost considerat jignitor de către tunisian, iar între acesta şi prietenii tinerei a izbucnit un conflict atât verbal, cât şi fizic. Tunisianul a luat de pe masă un pahar şi l-a aruncat pe jos, spărgându-l, după care a fugit în faţa clubului. Ajuns pe trotuar i-a strigat pe ceilalţi tunisieni din grupul său, care erau deja plecaţi din local.

Brichni Malek s-a întors în fugă pentru a-i lua apărarea prietenului său, a spart o sticlă cu care îi ameninţa pe cei din grupul advers, iar la un moment dat i-a dat un pumn în cap unui tânăr de 22 de ani, care nu avea nicio legătură cu scandalul, ieşind în faţa localului să îşi caute un prieten.

„În urma loviturii primite, B.B.A. a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean din Timişoara, unde a fost internat,leziunile traumatice produse prin agresiune necesitând, pentru vindecare, un număr de 35 de zile de îngrijiri medicale, socotite de la data producerii leziunilor, dacă nu survin complicaţii, leziuni ce au pus viaţa victimei în primejdie”, se arată în rechizitoriul prin care tunisianul a fost trimis în judecată.

„Îmi amintesc că am lovit o persoană cu pumnul, băiat care a căzut pe trotuar. Este adevărat că am spart şi o sticlă, pe care am găsit-o pe trotuar, dar nu cu scopul de a înjunghia pe cineva, ci pentru a separa grupul nostru, de cel cu care ne băteam”, a declarat Brichni Malek în cursul anchetei.

Dosarul în care a fost trimis în judecată Brichni Malek se va judeca la Judecătoria Timişoara.

