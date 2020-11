Ionuţ Nasleu a fost exclus din PNL Timişoara. A plătit pentru atitudini xenofobe şi extremiste

Biroului Politic Local PNL Timişoara a decis exluderea din partid al lui Ionuţ Nasleu, şeful de la Pieţe SA, pentru atitudini xenofobe şi extremiste . Au votat pentru excludere 30 din cei 31 de membri ai Biroului Politic, un vot fiind anulat.

„Motivele excluderii sunt limbajul şi atitudinea total necorespunzătoare faţă de largi categorii de persoane. Acestea nu sunt în spiritul şi respectul pe care PNL le promovează. Atitudinile xenofobe sau extremiste nu se potrivesc cu direcţia pe care noi dorim s-o imprimăm PNL. Suntem hotărâţi să ne debarasăm de toţi cei care nu respectă principiile şi valorile PNL şi care aduc atingere imaginii partidului”, a declarat Alin Nica, preşedintele interimar al PNL Timiş, pentru Tion.ro.

Primarul Dominic Fritz a cerut demisia lui Nasleu de la Pieţe SA, însă fostul liberal nu are de gând să plece.

„Nu-mi dau demisia, pentru că eu am dat un concurs, mai am aproape trei ani de mandat şi am început munca şi trebuie să continui la pieţe. Am intabulat toate pieţele, trebuie să ţinem pieţele în lupta cu Covid. Mi se pare abuzivă excluderea din PNL. Oare de ce când îl înjurau toţi pe domnul Robu nimeni nu s-a autosesizat. Istoria va demonstra că au greşit şi greşesc în continuare. Am cale de atac, dar mă mai gândesc, nu am luat o decizie, mă concentrez la bunul mers şi funcţionarea pieţelor”, a comentat Nasleu pentru Tion.ro.

