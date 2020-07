Ioan Holender, despre ce a ajuns proiectul Timişoara 2021. “Sunt trist, decepţionat şi revoltat”

Ioan Holender, timişoreanul care a condusOpera de Stat din Viena în perioada 1992-2010, a transmis un mesaj în care îşi arată dezamăgirea faţă de situaţia în care a ajuns proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană.

" s-a înecat în Begheul împuţit. Am fost tare mândru să accept invitaţia de a prelua preşedinţia onorifică a Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană din oraşul meu de baştină, al cărui cetăţean de onoare sunt. Dar după ce timp de peste un an de zile nu am fost nici informat despre ceea ce se plănuieste şi nici nu mi-a fost solicitată părerea în privinţa a ceea ce cred eu că ar trebui să se întâmple, şi neprimind niciun răspuns la întrebările mele adresate persoanei însărcinate cu desfăşurarea Programului Cultural TM2021, am părăsit pajiştea pe care încă de la început am fost împiedicat să păşesc . Am privit aşadar totul dinafara terenului alături de Marcel Tolcea, Marilen Pirtea, Viorel Marineasa, Cornel Ungureanu, Brînduşa Armanca, Pia Branzeu şi alţi intelectuali şi piloni culturali ai oraşului meu.