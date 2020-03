Inspectorul şcolar general proaspăt demis la Timiş, către ministrul Educaţiei: „În plină epidemie de coronavirus, vulnerabiliezi atâtea judeţe“

Lupta politică nu încetează nici în timpul crizei creată de pandemia de coronavirus. Inspectorul Şcolar Judeţean din Timiş, Aura Danielescu – instaurată de PSD, a fost eliberată din funcţie de către Monica Anisie, ministrul Educaţiei, tocmai într-o perioadă în care şcolile sunt închise. Aceasta a fost înlocuită cu liberalul Marian Popescu.

Aura Danielescu a ocupat funcţia de inspector şcolar general vreme de şapte ani. Ea intrat în dizgraţiile prefectul liberal Liliana Oneţ, la începutul lunii, când cele două s-au contrat pe tema închiderii şcolilor.



Danielescu a cerut închiderea unităţilor de învăţământ, în timp ce prefectul încă nu era de aceeaşi părere.





La puţin timp, a fost eliberată din funcţie.

Aura Danielescu a transmis un mesaj pe Facebook ministrului Monica Anisie, acuzând-o că a decis să “vulnerabilizeze un judeţ în plină epidemie de coronavirus! Pentru că nu a mai avut răbdare”.

Reproducem mesajul Aurei Danielescu:

“Bună seara! Probabil nu o să citeşti mesajul meu la această oră! Mă adresez sub această formă pentru că, pentru mine, nu mai eşti Ministra mea! Eşti un profesor şi atât, o persoană care mi s-a adresat mie, pe nume, de atâtea ori şi la care, acum doresc să mă adresez la fel. Nu vreau să inoportunez! Am văzut, de câteva minute, că ai decis să fiu eliminată din grupul ISG! Ţin să-ţi reamintesc că până duminică, inclusiv, ar fi fost normal să am acces! Nu s-a produs încă predarea-primirea şi actul oficial nu a ajuns la ISJ! Nici pentru mine şi nici pentru Marin Popescu!

Ar fi trebuit să nu mă mai mire nimic în ţara asta! Cu toate acestea, nu îmi vine să cred cu câtă uşurinţă te scapi de oameni! M-am înşelat mult în privinţa ta! Nu îmi vine să cred că am avut o reacţie de bucurie când am auzit că eşti propusă tu şi m-am gândit că-l vei aduce pe Jean cu tine, în echipa ta! Am dat dovadă de o maximă naivitate! Eşti un om rece, lipsit de profesionalism şi de foarte multe ori te-ai " împiedicat" în misiunea ce, sincer, cred că e mult prea mare pentru tine şi echipa ta! M-a costat mult adevărul întotdeauna, dar, aşa sunt eu! Acum, cu tine, îl plătesc deja...deci, ura ta fără margini nu mai are cum să mă ajungă! Să nu uiţi însă, că toate pe lumea aceasta se plătesc! Nu plecăm nici unii fără să ne achităm! Rău faci Monica, rău vei primi! Pe mine mă apără Dumnezeu şi tatăl meu aşezat lângă EL! Pe tine? Nu ştiu zău cât timp te vei putea apăra tu!

Deosebită de voi mă simt şi mă bucur pentru asta! Am suflet, iubesc oamenii, îi respect şi apreciez! Nu cred că te vei putea bucura vreodată de aceste sentimente sincere! Nu le ai şi nu le vei primi din partea nimănui pentru că nu ştii să dai!

Eşti un militar al unui partid politic ce se va scăpa de tine, curând! Şi...nu ai lăsat loc de bună ziua! Culmea...ştii de unde va veni schimbarea ta? De la Timiş! Cei care par prietenii tăi...urmăresc locul tău şi repede îl vor obţine! Nu eu am fost un obstacol în calea ta! Şi cu toate acestea, ai ales să fii disciplinată, înrolată în armată şi să execuţi ordine! Nici nu ai avut curaj să-mi spui dacă de la tine vine...

Nu ai fost capabilă să spui un mulţumesc unui om care a lucrat cu tine!

Şi ca să-ţi arăt, aşa, pe final, cum te vezi tu de la nivelul oamenilor simpli, în câteva cuvinte:

- Un Ministru care la audierile picate nu a fost capabil să prezinte o viziune clară, concretă, în folosul educaţiei;

- Un Ministru care luni dimineaţa a "ţipat" cât a putut să se facă înţeles, că este exclus să închidem şcolile şi după câteva ore a ieşit să spună cât e de bine să se închidă acestea. Lipsa de coerenţă e vizibilă;

- Ai apărut public, spunând că after school-urile nu se închid pentru că nu sunt ale MEC! E drept că trebuia să vorbeşti de SDS şi să-ţi aminteşti că ele funcţionează sub un ordin făcut, probabil, pe vremea când erai în MEC/MEN sau cum s-o fi numit!

- Un Ministru care a sunat un ISG să-i spună că i s-a finalizat contractul de prestări servicii şi nu a avut decenţa să întrebe de copiii îmbolnăviţi de Coronavirus la Timiş;

- Un Ministru ce a fost în permanentă campanie electorală, ca nimeni altul, care a avut ideea de a intra cu presa peste o colegă din mediul rural ce-şi făcea treaba, acuzând-o că ţipă? Monica...de câte ori ai ţipat la noi, pe vremea în care erai un simplu SS? Şi acum...îţi mai scapă...cu greu te poţi abţine să ai o abordare de Ministru! Cu asta te naşti! Când nu e, nu e şi gata!

- În plină epidemie de coronavirus, vulnerabiliezi atâtea judeţe şi spui că îţi pasă de copii? Doamne! Nu poţi fii atât de falsă!

- Bulversezi de câteva zile întreg sistemul! Ne tâmpeşti pe toţi cu un volum imens de informaţii ( îţi mulţumesc cei care sunt obişnuiţi să facă plecăciuni), fără să ai o logică, fără să fii capabilă să faci o procedură, să trimiţi ceva unitar!

- După ce ieşim din criză, dacă nu îţi voi cere eu luni demisia, public, pentru răul pe care-l faci acestui sistem, ţi-o vor cere părinţii şi colegii tăi!

Mă întreb ce o să spună copiii tăi de la şcoală? Te lauzi de când ai preluat mandatul...că le eşti devotată, că ai un mandat ce-l dedici copiilor! Ce ai făcut pentru ei în tot acest timp? I-ai dat complet peste cap! Ce ai făcut pentru profesori? Ai apărut pe facebook, tăind hârtii...un fiasco total! Şi multe, multe altele!

Poţi semna liniştită eliberarea mea din funcţie şi numirea lui Marin Popescu! Nici nu cred că meritaţi, pe mandatul vostru, să aveţi în jur oameni de calitate, ce-şi fac treaba! V-aţi da seama cât sunteţi voi de incompetenţi!

P.S. Mesajul meu, îl consider o scrisoare deschisă! Aşa că, de mâine, pe considerentul că dacă ţi-ai permis să mă elimini din rândul generalilor, mai repede cu câteva zile, mă consider liberă şi eu să spun ce gândesc, ce simt şi ce cred despre tine!

Nu mă las călcată în picioare, pentru că nu merit! Pentru că, spre deosebire de tine, eu iubesc învăţământul din tot sufletul! Nu sunt un om rău, dar, mă lupt cu răutatea altora, în încercarea de a face o lume mai bună! Voi depune, luni, o plângere la CNCD! Voi invoca schimbarea mea pe criterii politice! E o discriminare clară şi voi face uz de capacitatea de înţelegere a unor profesionişti! Şi...ne vedem la Strasbourg! La Comisia pentru drepturile omului! Voi da un ton în ţara asta că e vremea schimbării! Că indiferent de Guvern şi partid politic aţi putea avea bunul simţ ca după 30 de ani să lăsaţi şcolile să se dezvolte! Să nu le mai furaţi, copiilor, dreptul la o educaţie de calitate! Să nu-i mai trasformaţi în ceea ce sunt, pentru a fi uşor de manipulat, în ziua votului!

Spre deosebire de tine, eu sunt capabilă să-ţi mulţumesc pentru colaborare! Aşa cum a fost ea!

Mesajul meu te va ajuta, nervoasă fiind, să semnezi cu satisfacţie maximă ordinul de numire pentru Marin! Şi te vei gândi că nu e cazul să te mustre conştiinţa. Mă îndoiesc că ai aşa ceva, dar...dacă ai, te va mustra, colegă " dragă"...toată viaţa ta! Acelaşi Dumnezeu avem amândouă!”.