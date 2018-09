Incident într-un restaurant renumit de lângă Timişoara. Client: „A fost cel mai urât moment din viaţa mea”

Incidentul a avut loc la Daf Junior, un local renumit din Giroc, unde timişoreanul Iosif Lala a fost împreună cu familia pentru a-şi sărbători onomastica. Timişoreanul a relatat pe pagina sa de Facebook că a mers la restaurant la ora 13, conform rezervării făcute iniţial. Bărbatul susţine că înainte de masă a comandat fiecare dintre cei prezenţi la masă câte un păhărel pentru a închina în cinstea evenimentului, dar el şi-a pus un pahar de ţuică dintr-o sticlă primită cadou de la unul dintre invitaţi.

„M-am trezit la masă cu şeful de sală, care mi-a cofiscat paharul, nu înainte de a-l mirosi demonstrativ”, susţine bărbatul, care mai spune că i s-a cerut şi plasa în care aveam cadourile primite şi în care avea o sticlă cu ţuică. „Totodată a vrut să ia şi paharele de la doamne şi de la fratele meu, deşi ei şi-au comandat băutura de la barul localului. Nu mai vorbesc de tonul cu care ni s-a adresat respectivul (n.r. şeful de sală) de parcă eram infractori sau venisem la cerşit”, a mai spus timişoreanul. Iosif Lala susţine că şi-a luat invitaţii şi a plecat, plâtind consumaţia, dar lăsând jumătate din mâncare neconsumată.

„Am trăit cel mai urât moment din viaţa mea. (…) Primirea pe care am avut-o la acest local ne-a stricat ziua şi ne-a umplut de scârbă. Promitem să nu mai păşim pragul acestui restaurant câte zile om avea”, a mai scris timişoreanul pe Facebook. Ulterior, timişoreanul a spus că fratele său, scriitorul Ion Marin Almăjan, i-a atras atenţia şefului de sală cu privire la modul în care vorbeşte, iar doamnele prezente acolo „erau foarte revoltate”.

Ce spune şeful de sală despre incident

Contactaţi de „Adevărul”, reprezentanţii restaurantului au confirmat incidentul. Şeful de sală a explicat punctul său de vedere cu privire la cele întâmplate. „În primă fază le-am transmis că nu este voie cu băutură din exterior. Este o regulă interioară care ţine de management. Era o sticlă de pălincă ţinută pe sub masă, la piciorul mesei. Pentru mine era oarecum ascunsă. Le-am transmis că nu este voie. A spus că au înţeles, că nu e nicio problemă. A aşteptat momentul ca eu să plec după care s-a servit. A turnat pălinca în pahare. Din nou, le-am transmis că nu este voie, că nu vrem să creăm neplăceri şi să îşi strice buna dispoziţie. «Considerăm că nu sunt probleme cu servirea cu mâncarea, cu ospătarul. Problema ar fi la dumneavoastră cu acea sticlă de pălincă», la care mi-a spus: «Eu sunt o personalitate a acestui oraş şi îmi permit să îmi beau pălinca mea de acasă». Am spus că nu facem diferenţe, clienţii noştri sunt trataţi în mod egal. Am repetat şi am rugat să nu se mai servească. În acel moment am luat paharele goale de pe masă pentru a nu se mai folosi. Le-am spus că avem şi noi pălincă de mai multe feluri. Din acel moment, domnii au mai stat jumătate de oră şi au plecat înjurându-ne şi spunând că cine o mai călca pe aici sunt”, a declarat, şeful de sală de la Daf Junior Marian Zamfir. Potrivit acestuia, incidente similare celui de sâmbătă „se întâmplă destul de des”. „În general, clienţii înţeleg. Avem şi un afiş la intrare unde sunt specificate acest lucruri. De obicei nu ajungem la o situaţie neplăcută. Mulţi înţeleg situaţia şi se conformează”, a mai spus Marian Zamfir.