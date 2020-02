Filmul „Colectiv“ prezintă imagini care nu au fost arătate niciodată la ştiri. Cum au fost salvate cele cinci camere cu care s-a filmat concertul rock

Având în vedere numărul mare de cereri de biletele, organizatorii au pregătit două vizionări, de fiecare dată Aula Magna fiind plină, aproape 1.000 de persoane fiind curioase să vadă povestea regizorului româno-german Alexander Nanau. “Colectiv”, o coproducţie româno-luxemburgheză, urmăreşte povestea primului an de după incendiul din clubul bucureştean în care au murit 65 de persoane.





“Filmul s-a născut din nevoia de a înţelege ce se petrece în societatea românească după tragedia de la Colectiv, când generaţia tânără a ieşit în stradă şi a cerut înlăturarea generaţiei politicienilor corupţi. Am vrut să înţelegem ce înseamnă această relaţie între democraţia tânără, cetăţean şi putere. Am abordat povestea şi filmul prin ochii jurnaliştilor de la Gazeta Sporturilor, care investigau puterea la acel moment. Ei au fost primii care au pus întrebările necesare şi au descoperit minciunile şi manipulările din sistemul medical, a doctorilor şi a politicienilor”, a spus regizorul Alexander Nanau, care a trăit foarte mult timp şi s-a format în Germania.

“Democraţia nu este un sport pentru spectatori”

La Timişoara a venit şi Cătălin Tolontan, cel care a condus echipa de jurnalişti de la Gsp.ro.





“Eroii filmului sunt oamenii pentru care Colectiv este o bornă, ca o graniţă, dincolo de care viaţa merită altfel preţuită. Eu am trăit evenimentele acelea căutând ştiri. Cu umilinţa jurnaliştului care asta face. Căutând ştiri, am găsit şi lucruri mai importante. Aşa am ajuns la investigaţii. Dar acestea pleacă mereu de la ştiri. De pildă, că deşi a fost inaugurată de două ori, secţia de Mari Arşi de la Spitalul Floreasca din Bucureşti, cel mai important spital de urgenţă din România, nu funcţiona respectiva secţie. Vreau să-i rog pe oameni să vadă filmul, să înţeleagă ceea ce şi noi am învăţat după. Filmul e fabulos din mai multe puncte de vedere. Unul dintre ele este că democraţia nu este un sport pentru spectatori. Dacă nu ne implicăm, pierdem tot, generaţie după generaţie”, a spus Cătălin Tolontan.

„Am plecat într-o seară la concert şi am revenit acasă după trei luni”

Una din supravieţuitoaerele din „Colectiv”Tedy Ursuleanu a retrăit la Timisoara momentele cumplite prin care a trecut in octombrie 2015.





„Pentru mine e un film dur. Eu sunt cumva legată emoţional în mod direct, nu mă pot detaşa. În seara tragediei, eram undeva lângă bar. Nu am realizat ce se întâmplă, dar am văzut cum vine flacăra peste noi. Am avut un moment în care am leşinat. A venit cineva să mă scoată. Iniţial, din cauza şocului nu am simţit nimic, nu aveam durere, voiam chiar să mă duc acasă. Eram printre primele persoane duse la spital. De acolo mai am doar amintiri vagi, am fost mutată de la spitalul Colţea la spitalul Militar, iar apoi am fost transferată la AKH din Viena, pe 7 noiembrie. La o lună şi jumătate m-am trezit din coma indusă. Era aproape de Crăciun. Am stat trei luni în spital. Chiar mă gândeam, am plecat într-o seară la concert şi am ajuns acasă după trei luni. Ulterior, în următorii trei ani am tot revenit la spital, pentru operaţii”, a povestit Tedy Ursuleanu.

Şase camere au filmat concertul din clubul Colectiv

Regizorul Mihai Grecea, cel care face parte şi din echipa artistică a filmului, este şi el supravieţutor. Datorită lui au existat imagini din Colectiv, acesta plecând cu echipa sa să filmeze concertul celor de la Goodbye to Gravity. A avut şase camere, din care doar una a fost distrusă complet. Materialul din aceste camere a supravieţuit, dar imaginile din Colectiv nu au fost arătată niciodată la ştiri.





„Alex Pascu, basistul treupei Goodbye to Gravity, care nu mai este cu noi, m-a rugat să-l ajută, să organizez o mică echipă de filmare, să putem filma concertul. Pentru ei era extrem de important, era un album la care s-a muncit enorm. Am avut şase camere, dar una a rămas în incendiu şi s-a topit. Mi-au murit şi doi prieteni, Alex Chelba şi Dan Ciobanu. Eram acolo să filmez. Imaginile filmate nu au apărut niciunde. În primă fază au fost date justiţiei, pentru înfăptuirea justiţiei. Fiind imagini care îmi aparţin ca drepturi de autor, nu am vrut să le dau nimănui. Ele au fost folosite în acest film cu maximă responsabilitate şi grijă faţă de victime, faţă de durerea tutoror celor care au trecut prin experienţa asta îngrozitoare. Am ales imagini care să povestească iadul de acolo, fără să devină exhibiţioniste gratuit”, spune Mihai Grecea.

„Era ca sudura de autogen”

Regizorul Mihai Grecea a povestit cum a scăpat din iadul de la Colectiv.





„Am avut şi eu o cameră cu care am filmat în sală. După primele artificii au mai fost câteva piese, apoi a venit a doua şarjă de artificii. Mi s-au părut extrem de puternice. Eu filmam. Andrei Găluţ a spus că a luat foc ceva... Am urmărit flacăra care a urcat pe tavan. Flacăra a fost alimentată de un ventilator care era pe scenă. S-au acumulat sub tavan gaze nearse. Oamenii au început să iasă, la început destul de calm. Am lăsat camera jos, mi-am luat ruxacul şi m-am pus la coadă să ies. Era un singur loc de ieşire. Aveam camera pornită. Temperatură a început să crească foarte mult, iar oamenii au intrat în panică. Trecerea în curte se făcea printr-un container metalic, pus acolo fără nicio autorizaţie, care era gândit ca un lobby, unde au făcut ei o garderobă. Acolo ne-am blocat toţi. Au căzut primii, ceilalţi au fost împinşi peste, s-a făcut un dop. Când s-a deschis a doua uşă de la container, a intrat oxigen şi a reprins tot amestecul acela de gaze rezultate în urma topirii buretelui. Flacăra a ieşit deasupra noastră, nu avea pe unde altudeva. Era ca sudura de autogen. Am scăpat cu greu, am avut arsuri în zona mâinilor şi o arsură de căi respiratorii foarte gravă, cu un prognostic vital de 12 la sută”, a mai povestit Mihai Grecea.

Filmul "Colectiv" călătoreşte prin ţară

După aproape trei luni de spitalizare, a stat şi 25 de zile în comă, Mihai Grecea s-a reîntâlnit cu Alexander Nanau, cu care a mai colaborat la un documentar HBO, „Omul pasăre”, care a avut premiera în 2014.

„Alexander a fost consultant creativ pentru noi. Ne-am reîntâlnit după Colectiv. Auzind prin ce am trecut, m-a întrebat dacă nu vreau să facem un film. Am spus da şi am lucrat cu el în toate etapele filmului”, a încheiat Mihai Grecea.







Proiecţie Colectiv Universitatea de Vest din Timişoara Sursa foto: Facebook/UVT

Filmul a mai fost rătat publicului în Cluj, Sibiu, Timişoara, urmează Craiova, Braşov, Sfântu Gheorghe, Sinaia, Bucureşti, Galaţi, Constanţa, Iaşi, Piatra Neamţ şi Bacău.Proiecţie Colectiv Universitatea de Vest din Timişoara Sursa foto: Facebook/UVT