„Ieslea-fashion“ la Târgul de Crăciun din Timişoara. Fecioara Maria este machiată, Iosif are barba aranjată, magii-s pensaţi

Personajele biblice din ieslea Târgului de Crăciun din Timişoara arată de parcă ar face reclamă la un magazine de haine. Manechinele de plastic care îi înfăţişează pe Iosif, Maria şi cei trei magi cât şi pe pruncul Isus sunt îmbrăcate în haine din materiale moderne, colorate.

Fecioara Maria este machiată frumos. Iniţial a avut şi ruj, dar organizatorii au îndepărtat culoarea de pe buze. Iosif are barba aranjată, magii sunt şi ei pensaţi la sprâncene. O înfăţişare ciudată are şi păupuşa care reprezintă bebeluşul Isus.

Cei mai mulţi trec pe lângă iesle nepăsători, alţii zâmbesc şi se amuză.



Întrebat despre noua instalaţie din Piaşa Victoriei, primarul oarşului, Nicolae Robu, nu-şi arogă şi calităţi de designer vestimentar.



“Nu mă pronunţ eu. Aşa i-au văzut creatorii pe magi. Presupun că sunt magi cei care apar acolo. Nu am văzut de aproape. Nu mă ocup eu ca primar, ce să fac, să fiu şi designer vestimentar pentru aşa ceva? Trebuie să fim mai deschişi. Aşa o fi arta modernă. Mergeţi să vizitaţi Muzeul Vaticanului, secţiunea de artă contemporană, şi o să vedeţi şi acolo tot felul de lucruri care pe un neiniţiat, cum mă declar eu, îl şochează. Dar asta nu înseamnă că nu are valoare. Eu sunt foarte tolerant şi consider că nu sunt eu iniţiat să înţeleg acea simbolistică. În spate trebuie să fie o simbolistică. Este o chestiune de gust, de iniţiere. Le dau şi celor care cu asta se ocupă, este profesia lor, dreptul să îşi dea frâu liber imaginaţiei lor. Evident, să nu se ajungă la obscenităţi, la lucruri deplasat”, a spus Nicolae Robu.