Harta alegerilor locale 2020. Ce culori au primarii oraşelor şi comunelor din Timiş. Galbenii vor conduce 47 de localităţi

Chiar dacă a pierdut Timişoara, capitala Banatului, în detrimentul celor de la USR-Plus, organizaţia PNL Timiş se poate declara mulţumită de rezultatele alegerilor din 27 septembrie. „ Galben-albaştrii” au câştigat, pe lângă Consiliul Judeţean Timiş, prin Alin Nica, 47 de localităţi, din totalul de 99.

Alin Nica, devenit şi preşedintele interimar al filialei PNL Timiş, a publicat harta cu noii primari din judeţ.



„Judeţul nostru, municipiile, oraşele şi comunele merită o administraţie profesionistă, cu o viziune clară şi, mai ales, cu o strategie realistă pentru a duce, în adevăratul sens al expresiei, Timişul la nivel european, motto-ul campaniei mele pentru preşedinţia Consiliului Judeţean.



Programului politic i s-au alăturat şi colegii liberali, candidaţi ai PNL în comunităţile lor, iar eforturile lor au convins.

PNL conduce, pentru următorii ani, administraţiile din 47 de localităţi, din totalul de 99. Îi felicit pe toţi câştigătorii alegerilor din 27 septembrie şi le transmit că, indiferent de opţiunile lor politice, vom fi parteneri pentru dezvoltarea în tandem a judeţului şi a comunităţilor lor. Ne vom vedea des, stimaţi colegi primari!”, a scris Alin Nica, pe pagina sa de Facebook.

PNL este urmată de PSD, care are 39 de primari, USR-Plus are patru primari (la Timişoara, Dumbrăviţa, Cenad şi Foeni), PMP tot patru, Pro România are doi primari (Otelec şi Variaş), UDMR a rămas cu un singur primar, în persoana lui Ioan Ihasz, la Dumbrava, iar Partidul Republican are tot un primar, la Curtea.

A existat şi un rezultat de egalitate, la Orţişoara, între candidaţii PMP şi PSD, motiv pentru care va mai avea loc un tur de alegeri.