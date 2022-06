Happy-end în jefuirea lui Charley Ottley. Jurnalistul britanic şi-a recuperat drona furată de trei copii

Charlie Ottley, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” şi „Flavors of Romania”, a fost tâlhărit, în noaptea de duminică spre luni, 5/6 iunie, în Parcul Civic din Timişoara. El se afla în parc împreună cu o colegă din echipa de filmare, iar în jurul orei 3, a fost surprins de o persoană care i-a furat o geantă în care avea o dronă Mavic 2 Pro, care costă aproximativ 2.000 de euro, dar şi mai multe carduri pe care se aflau înregistrările făcute la Timişoara.

Poliţiştii de la investigaţii criminale din cadrul Poliţiei municipiului Timişoara au reuşit într-un timp record identificarea şi depistarea, în zona Pieţei 700, a trei minori cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, care sunt bănuiţi de jefuirea lui Ottley. Aceştia au fost conduşi, luni seara, la sediul Secţiei 1, pentru audierii. Alături de copii, la audieri a fost şi mama lor, o femeie de 26 de ani. Ei sunt cercetaţi în stare de libertate.

Copiii au povestit că au abandonat drona pe strada I.C. Brătianu, iar între timp un timişorean a recuperat-o şi a predat-o poliţiştilor.

De altfel, Charlie Ottley a fost mai îngrijorat de cadrul SD din dronă, unde avea filmările făcute în judeţul Timiş.

„Iubim oraşul, iubim judeţul, e incredibil de frumos, e vibrant. Cafenele, restaurante, totul e atât de cool. Ai unde să stai până târziu, să te distrezi poate cu prietenii. E un mare păcat că am fost prădaţi. Înţeleg că nu sunt camere în parc, nu ştiu cum vor putea fi identificaţi hoţii. Stăteam pe bancă şi încercam să filmăm, dar am pierdut toate imaginile de ieri (n.r. de duminică). Noi am vrea măcar imaginile înapoi, sunt de neînlocuit. Am muncit toată ziua, am pierdut toată munca. Poate cineva ştie cine sunt hoţii aceştia, poate văd pe cineva că încearcă să vândă o dronă. Sau poate cineva va lăsa anonim cardul SD la recepţia Hotelului Ibis”, a declarat Charlie Ottley.