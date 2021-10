Ştefan Popa Popa's, primul artist român care ţine pasul cu tehnologia viitorului. „Ne-am trezit cu foarte multe lucrări despre COVID”

Caricaturistul Ştefan Popa Popa’s, omologat de Guinness Book ca fiind cel mai rapid artist vizual din lume, deschide şi anul acesta Salonul Internaţional de Caricatură de Presă şi Arte Vizuale Satirice. Evenimentul va avea loc în spaţiul Muzeului Naţional al Banatului, din incinta Bastionului Theresia. Este vorba de una dintre cele mai mari expoziţii de artă vizuală satirică din lume, în care nu mai puţin de 1700 de metri pătraţi vor găzdui operele celor 855 de artişti din 77 de ţări, respectiv de pe şase continente.

“Ne aflăm la a noua ediţie, de patru ani este un eveniment internaţional. Participă artişti din domeniul graficii şi satirei de pe toate continentele. Este foarte important acest eveniment, pentru că timp de o lună Timişoara devine capitala mondială a artei satirice. Participă oameni nu numai superprofesionişti, cum îmi place mie să spun, oameni care lucrează la diverse mari reviste din lume, ci am acceptat şi artişti care nu au o carieră extraordinară în această artă. Sunt 20 de expoziţii personale ale artiştilor, pe diferite criterii, dar şi de tematică, una dintre ele fiind caricatura veche românească”, a declarat Ştefan Popa Popa’s.

Mesajul principal al evenimentului din acest an este acela de umanitate şi unitate într-o lume dezbinată de politică şi conflicte. Dar nu putea să lipsească nici pandemia de COVID.

Omologat de Guinness Book of Records ca fiind cel mai rapid artist vizual din lume - mai rapid chiar şi decât un computer - Ştefan Popa Popa’s a decis să-şi digitalizeze una dintre cele mai importante colecţii, numită “Liderii Lumii”, dovedind că este unul dintre artiştii de avangardă ai lumii. „Decizia de digitalizare este în concordanţă cu actualele cuceriri ale tehnologiei şi cu ceea ce înseamnă viitorul în lumea artei”, a transmis caricaturistul timişorean.

În cadrul salonului de la Timişoara, Ştefan Popa Popa’s va lansa în premieră, sub forma de NFT, cele aproximativ o sută de portrete care au fost realizate unor şefi de state şi lideri ai lumii.

“Ştefan Popa Popa’s este artistul oficial al NATO şi al Vaticanului, invitat de onoare la fiecare mare eveniment. Colecţia World Leaders seen by POPA’S este formată din caricaturile create şi înmânate personal liderilor lumii. Astfel, arta în cauză reprezintă şi o capsulă a timpului, care marchează momente istorice. În plus, proiectul creează o legătură directă între acel lider al lumii portretizat şi colecţionarul care va cumpara varianta digitală sub formă de NFT”, a declarat Lucian Roşu, de la startup-ul timişorean Ptarth network, care a primit exclusivitate pentru digitalizarea operelor din colecţia lui Popa’s.