Furtună puternică în Timiş. Pompierii de la ISU au intervenit în 11 situaţii de urgenţă. Copaci căzuţi pe maşini, localităţi fără curent

Pompierii de la ISU Timiş au fost solicitaţi să intervină în 11 situaţii de urgenţă ca urmare a efectelor furtunii care s-a abătut duminică seara. În Timişoara au avut de degajat un banner publicitar care s-a desprins de pe un bloc, doi copaci care au căzut pe maşinile parcate, alţi cinci arbori căzuţi pe carosabil şi un copac rupt, căzut pe o casă.

„S-a intervenit cu un total de 11 autospeciale, 30 de subofiţeri şi patru elevi. 12 comune cu probleme în alimentare cu energie electrică, după cum urmează: Bara nu are curent nici stradal, nici la case; Balinţ nu are iluminat stradal, la case nu sunt probleme; Coşteiu nu are curent nici stradal, nici la case; Ohaba Lungă nu are curent nici stradal, nici la case; Ghizela nu are curent stradal; Secas nu are curent nici stradal, nici la case.

În satele Igriş Sacoş, Partoş, Ofseniţa, Racoviţa nu există energie electrica,

În satele Mănăştiur, Sângeorge, Berecuţa, Toager, Gaiu Mic şi Jamu Mare sunt căderi frecvente de tensiune", anunţă cei de la ISU Timiş.



Furtuna răsturnat mai multe terase în zoan centrală a Timişoarei. De asemenea, a fost întrerupt pentru scurt timp şi concertul susţinut la Bastionul Theresia, de Ziua judeţului Timiş.

