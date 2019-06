Funcţionară justiţiară refuzată de USR: „A fost şocul vieţii mele“. Cum îşi justifică partidul decizia

Din emailul transmis Mirelei Toc reiese că USR o apreciază pe funcţionară pentru lupta împotriva abuzurilor din Primăria Timişoara, dar primirea ei în USR „ar reprezenta o direcţie de atac a actualei administraţii, atât la adresa dumneavoastră, cât şi la dresa USR, încercând discreditarea dumneavoastră şi a iniţiativelor justificate pe care le-aţi întreprins”. USR o invită pe Mirela Toc să îi fie aproape partidului în calitate de simpatizant „iar începând cu iunie 2020, când vom prelua administraţia să ne trataţi cu aceeaşi exigenţă în calitate de funcţionar public”.





„Am ştiut dintotdeauna că singură nu voi reuşi în această luptă cu ,,balaurii’’ din administraţie, justiţie sau poliţie. Şi am crezut că cei de la USR vor fi parteneri sinceri şi hotărâţi, ce vor lupta cu adevărat împotriva oricărui abuz şi încălcare a legii din administraţia locală. Am fost impresionată de elanul şi determinarea liderilor USR de la Bucuresti, Barna si Clothilde. Dar şocul vieţii mele a fost atunci când m-am decis să mă înscriu în organizaţia USR şi am fost respinsă, iar motivul pentru care am fost refuzată se referă tocmai la poziţia mea intransigentă împotriva faptelor de corupţie şi împotriva abuzurilor săvârşite de către şefi din Primăria Timişoara. USR Timiş declară că nu doreşte să intre în conflict cu administraţia locală şi chipurile să nu am eu probleme”, a reacţionat Mirela Toc.

Angajata Primăriei Timişoara a mai arătat că USR Timis i-a “dovedit că nu diferă cu nimic de restul partidelor şi ceea ce face la ora actuală nu este decât o intoxicare a masei mari de votanţi, pentru că ei au nevoie doar de membri executanţi şi supuşi care să netezescă drumul spre victorie al şefilor de partid care s-au dovedit o gaşcă banală strânsă cu un scop precis pe malurile Begăi”.

Vicepreşedinte USR Timişoara: „Aţi văzut în USR doar un vehicul de promovare”

Rodica Militaru, vicepreşedinte al USR Timişoara a acuzat-o pe Mirela Toc, într-un comentariu pe Facebook, că a vrut să se înscrie în USR pentru a deveni candidat al partidului la funcţia de primar al Timişoarei. „USR Timişoara există din octombrie 2016, era timp deci să vă înscrieţi, ca să facem front comun. Şi dacă nu suportaţi mincinoşi, vă rog să începeţi prin a spune adevărul: aţi menţionat la interviu că doriţi să deveniţi membru, acum, doar pentru a fi candidatul nostru la primăria Timişoara. Şi că nu există cineva mai potrivit ca dumneavoastră, pentru acestă funcţie. Deci aţi văzut în USR doar un vehicul care trebuie să vă promoveze”, a scris Rodica Militaru.

„Când am completat cererea era Călin Badiu (n.r. vicepreşedinte USR Timiş). M-a întrebat dacă pot să mă înscriu având în vedere că sunt funcţionar public. Am spus că am citit legislaţia şi că pot să fiu membru. A lăsat să se înţeleagă că ar fi bine să lăsăm pe săptămâna următoare (adică după ce expiră termenul pentru înscrierea în cursa internă pentru primar). Eu am spus că atunci e prea târziu pentru că doresc să particip la selecţia internă pentru desemnarea candidatului la primărie. Ei au postat pe Facebook mesaje prin care spuneau «veniţi alături de noi». Ar fi putut să mă elimine la selecţia internă”, a declarat Mirela Toc pentru „Adevărul

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: