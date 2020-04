Fotograful Revoluţiei de la Timişoara, cetăţean de onoare al oraşului, jignit de un poliţist local: „Ţi-am spus că eşti nesimţit. Mai eşti şi obraznic”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fotoreporterul Agepres Constantin Duma povesteşte cum a ajuns să fie insultat de agentul de la Poliţia Locală pentru că a intrat într-un magazin fără să îşi pună masca de protecţie. Incidentul a avut loc vineri, 24 aprilie, când fotoreporterul se întorcea de pe teren, unde a documentat vizita ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Duma a povestit că la intrarea în supermarket şi-a pus mănuşile şi a fost luat în primire de poliţistul local care nu l-a scos din „nesmiţit”. Poliţia Locală a anunţat că a declanşat o anchetă internă pentru a stabili condiţiile în care a avut loc incidentul. Redăm mai jos postarea integrală a jurnalistului:

„Mă opresc la intrare, unde mă echipez cu o mănuşă care este oferită pentru manipularea unor produse pe care le atingi. Aveam şi masca pregătită şi mă frapează de la început limbajul şi forma de adresa a lucrătorului de la Poliţia Locală unui cetăţean mai în vârstă decât el, cu apelative cu totul nepotrivite unui om.

Surprins, mirat până la indignare de cele auzite, ridic privirea de la mănuşa mea şi sunt luat direct de vajnicul poliţist. Voi reda în continuare dialogul pe care l-am avut cu Domnia Sa:

Pune masca pe faţă!, mi s-a adresat, din vârful autorităţii cu care a fost învestit de comunitate!

Pune şi pe nas, mă! O privire mi-a scăpat peste masca pe care mi-o pusesem. Bineînţeles că m-a taxat precum pe cetăţeanul anterior, dar mai hotărât:

Ce te uiţi, mă, nesimţitule?

Poftim?, i-am răspuns dintr-un instinct.

Da, ce te uiţi asa, nesimţitule?

Vezi de treaba dumitale, i-am zis!

Mai vorbeşti? Nesimţitule. CAR–TEA DE IDENTI-TA-TE! A-VRA-MES-CU!

A fost o solicitare legala, căreia m-am supus. I-am dat buletinul, îl aveam pregătit, împreună cu declaraţia legală necesară. A plecat spre ieşire şi, din uşă, mi-a strigat pe un ton răstit:

LA MA-ŞI-NĂ!

Bulversat, am ieşit din magazin şi atunci am observat că un microbuz al Poliţiei Locale era parcat lângă magazin. În maşină mai era un lucrător, iar domnul A-VRA-MES-CU a urcat în locul şoferului şi a pregătit nişte documente, după care mi-a cerut „HÂR-TIA!”. Am înţeles că era vorba despre declaraţia pe proprie răspundere. I-am înmânat-o.

– De ce tremuri, mă?

– Pentru că m-aţi făcut nesimţit. Or, eu nu v-am jignit.

– Şi nu eşti nesimţit? Uită-te la tine!

– Eu am vorbit cu „dumneavoastră”.

– Tu eşti un nesimţit şi eşti tu înaintea mea. Primeşti şi amendă.

– De ce?

– Pentru că eşti nesimţit. A! Un nesimţit de la presă! A observat din documentul pe care îl avea în mână că eram din presă, avea identitatea pe legitimaţia de presă.

– Îţi dau amenda de la 500 la 1.500 de lei.

– Pentru ce?

– Pentru că pe HÂR-TIE nu scrie că mergi să-ţi cumperi mâncare. Aici nu eşti în DO-CU-MEN-TA-RE O-FI-CI-A-LĂ, cum scrie pe foaie.

– Vă înşelaţi, scrie „magazin”.

– Ţi-am spus că eşti nesimţit! Mai eşti şi obraznic!

A schimbat câteva vorbe cu colegul din maşină.

– Îţi dau 500 de lei amendă!

– De ce?

– Pentru că aşa vreau eu.

– Sancţiunea se dă gradual.

– Eu stabilesc gradualul. Ţi-am făcut mustrare verbală, prima. A doua îţi dau 500 de lei amendă. Gradual, să nu-ţi dau 1.500 din prima. Ţi-am spus să-ţi pui masca în magazin?

– Am pus-o. Fără să comentez. Sancţionarea nepurtării de mască intră în vigoare de mâine, 25 aprilie 2020.

De ce vorbeşti aşa reţinut? Ai ceva de înregistrare? Noi oricum avem acces la imaginile pe camerele de supraveghere şi o să-ţi citesc pe buze tot ce ai zis.

În acel moment intervine colegul domnului A-VRA-MES-CU şi stabilesc că trebuie să plece la un eveniment. Bineînţeles că mă mai «gratulează» cu un apelativ de nesimţit, îmi dă actele şi pleacă în trombă.

Am rămas abătut în stradă, apăsat de cea mai cumplită molimă care a lovit omenirea de la cel de-al doilea război mondial. Sau poate doar de neputinţa unui om care ar trebui să facă altceva pentru cei de care este plătit. Şi plătit bine”, a scris colegul nostru pe Facebook.

„Am trei întrebări:

1. Mi-a scăpat ceva, domnule A-VRA-MES-CU?

2. Solicit autorităţii pe care Politia Locală o reprezintă să recupereze înregistrările de la magazin şi de la maşina oficială a Poliţiei Locale, care vineri, 24 aprilie, la ora 20.50, sigur se afla în misiune în situaţia prezentată. Sau Poliţia Naţională, coordonator în virtutea ordonanţelor militare.

3. În viata mea nu am fost jignit într-un mod asa de grosolan de un om, nu vorbesc de autoritate. Oare cine face examinarea psihologică a acestor persoane spre o carieră de mare succes?

Ultima remarcă: Oare să fi fost eu singurul care a avut parte de un astfel de tratament? Personal, dacă aşa ar sta lucrurile, las totul ca o remarcă, poate amară, că nervii ne pot fi întinşi la maximum. Ce poate fi mai amar decât o experienţă neagră în era coronavirusului?”, a mai spus Duma.