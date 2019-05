FOTO Grădina de Vară Capitol din Timişoara, curăţată şi înfrumuseţată în cadrul campaniei Cif Curăţă România

GALERIE FOTO

Studiile au demonstrat că locurile curate ne aduc o stare de bine şi ne fac mai fericiţi. De aceea, Cif, un brand de produse pentru curăţenie a iniţiat, în 2014, campania naţională Cif Curăţă România, care în acest an s-a transformat în primul festival de curăţenie din ţară. Misiunea sa este de a curăţa locuri iubite şi apreciate de comunităţile locale. Pentru prima dată, campania de curăţenie a ajuns şi la Timişoara. Sâmbătă, aproximativ 700 de voluntari au participat şi au contribuit la curăţărea Grădinii de Vară Capitol şi s-au bucurat de un concert live susţinut de Feli.

„Anul acesta, Cif Curăţă România, evenimentul nostru de suflet are un concept diferit, acela de festival. Astfel, ne dorim să îmbinăm utilul cu plăcutul, în misiunea noastră de a încuraja şi educa oamenii să aibă grijă de locurile în care trăiesc şi să le păstreze curate. În cadrul acestei ediţii, am decis să curăţăm spaţii publice destinate evenimentelor şi spectacolelor în aer liber. Am întâlnit o mulţime de voluntari implicaţi la Timişoara şi ne bucurăm că au venit să ne ajute să înfrumuseţăm Grădina de Vară Capitol. Pe viitor, ne propunem să ajungem şi în alte oraşe şi să ne aducem contribuţia la curăţarea şi înfrumuseţarea unor locuri reprezentative pentru comunitatea locală”, a declarat brand managerul Cif România, Anca Cojocaru.

Timişorenii au curăţat toate cele 2.000 de scaune din grădina de vară, au igienizat perimetrul interior, au vopsit balustradele. În plus, a fost tunsă iarba, a fost curăţată şi fântâna din curte, care a redevenit funcţională, iar organizatorii au montat coşuri de gunoi şi au adus băncuţe noi, cu un design special în formă de clape de pian. „Am venit să facem ceva pentru oraşul în care locuim, să facem Timişoara frumoasă. Particip la multe acţiuni de voluntariat, particip cu drag pentru oraşul în care locuiesc. Nici nu mai ştiu când am văzut un film aici în Grădina de Vară, dar tocmai de aceea nu veneam pentru că ştiam că arată jalnic”, a spus o voluntară.

„Am venit cu plăcere să fac curăţenie. Mi-am dorit mult să mă implic şi eu în acţiuni de voluntariat, nu am mai făcut aşa ceva. Mi-a plăcut şi de acum o să participa mai des. Grădina de Vară era murdară şi neglijată. Era nevoie de curăţenie”, a afirmat o altă persoană care a participat la curăţenie.



La eveniment a fost şi cunoscutul vlogger, Bianca Adam.

„Sunt alături de Cif de anul trecut, când am curăţat Fântâna Cinetică din Drobeta-Turnu Severin. A devenit o tradiţie pentru mine, simt nevoia să ajut şi eu. De fiecare dată am fost plăcut surprinsă, am descoperit oameni minunaţi, indiferent de câţi vin, sunt puşi pe treabă, nu vin doar pentru distracţie sau să câştige ceva. Pur şi simplu se simt împliniţi atunci când se implică”, a spus Bianca Adam.





După ce voluntarii au făcut lună şi bec Grădina de Vară Capitol, au avut parte de un concert-cadou cu îndrăgita artistă Feli.

În cadrul evenimentului, peste 1000 de produse Cif au fost folosite la curăţenie şi oferite gratuit participanţilor. Brandul este puternic orientat spre sustenabilitate şi grija pentru mediu, iar în acest sens face investiţii în ambalajele produselor, care au început să fie realizate din plastic reciclat şi reciclabil. Prin aceste acţiuni, Cif îşi propune să încurajeze reciclarea şi în rândul consumatorilor.







Pentru ediţia din 2019, peste 650 de români au propus pe platforma online a campaniei locuri destinate organizării de evenimente publice, în aer liber, dar care şi-au pierdut strălucirea de-a lungul timpului şi ar avea nevoie să fie curăţate. După Timişoara, Cif Curăţă România – Ediţia Festival va ajunge şi la Constanţa (pe data de 18 mai), pentru curăţarea Amfiteatrului din Parcul Tăbăcăriei.

