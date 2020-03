FOTO Zece lucruri pe care este bine să le ştiţi înainte de a pleca pe insula indoneziană Bali

GALERIE FOTO



Bali este o insulă mică din Indonezia, între insulele Java, Sumatra şi Lombok. Este una dintre cele mai mari atracţii turistice din lume, atât pentru calităţile balneo-climaterice naturale îmbinate cu tehnicile terapeutice tradiţionale, cât şi pentru numeroasele posribilităţi de divertisment, ce includ surfing, scufundări, pescuit, excursii în junglă, turism cultural etc.

Timişorenii Alex şi Lavinia Hreniuc, care îşi povestesc aventurile pe blogul de călătorii Explovers.ro, oferă zece sfaturi importante pentru cei care doresc o călătorie neutată în Bali.

1.Primul lucru pe care îl facem când alegem o destinaţie este să căutăm bilete de avion. Deoarece noi locuim în Timişoara, toate zborurile spre destinaţii exotice le căutăm din Budapesta sau Belgrad. Cele mai bune deal-uri le-am găsit cu Air China, în jur de 700 euro dus/întors. Există şi alte variante: Qatar, Turkish Airlines sau Emirates.

2. Odată ce am trecut de căutarea biletelor de avion, trecem la cazare. După cum spuneam, totul ţine de pretenţiile fiecăruia, confortul dorit şi bugetul alocat. Noi am luat cazarea prin booking.com, mai există şi variantahotels.com. Pe ambele site-uri primiţi tot felul de beneficii dacă vă faceţi un cont şi călătoriţi des.



În ceea ce priveşte locul de cazare, Ubud este cea mai frumoasă zonă din Bali. Ce este drept, nu am văzut toată insula, însă acest loc are ceva special. Eşti în mijlocul junglei, nu ai acces la ocean, dar totul este magic. Aici este zona în care vezi exact cum trăiesc oamenii, aici simţi cu adevărat ce înseamnă Bali. Plajele sunt întinse, frumoase, apa nu este turquoise, dar este curată, însă lucrul care ne-a displăcut cel mai mult a fost faptul că Nusa Dua este zona special amenajată pentru turişti.







Noi am ales 5 nopţi în Ubud la Udaya Resort, unde am plătit 1.300 euro/ 5 nopţi, mic dejun inclus şi am stat într-o vilă privată cu piscină în mijlocul junglei.





3. Un lucru foarte important este perioada. Din start trebuie să vă zicem că în Bali minimum 10 nopţi este nevoie pentru a testa puţin din ceea ce înseamnă Bali. Recomandat este între 2 şi 3 săptămâni ca să descoperiţi toată insula. Noi am stat 10 nopţi şi am simţit că trebuie să ne întoarcem să vedem şi alte zone. Cea mai bună perioadă pentru a vizita Bali este în sezonul uscat şi acesta se întinde între lunile mai - octombrie. În sezonul umed (noiembrie - aprilie) veţi avea parte de ploi zilnice, dar care durează doar câteva minute. Într-un final putem spune că insula Bali poate fi vizitată pe toată perioada anului.





4.Transportul pe insulă se face cu taxi. Noi am primit numărul de telefon al unui taximetrist care a umblat cu noi de dimineaţă până seară la toate obiectivele turistice. Practic orice şofer în Bali devine ghid, care oferă informaţii despre locurile vizitate, informaţii despre viaţa oamenilor, dar cunoaşte şi foarte multe ponturi despre anumite locaţii care merită văzute sau nu. Noi l-am avut alături pe Made, un tip punctual care vorbeşte bine engleza şi care ne-a plimbat prin toată insula la preţuri rezonabile. Pentru o zi de plimbare am plătit 46 euro şi am avut un minivan în care intră 7 persoane cu tot cu şofer. Am comunicat cu el prin Whatsapp şi am programat excursiile cu 1-2 zile înainte. Acesta este nr lui de telefon: 0062.812.36.09.01.30. Se mai poate folosi şi aplicaţia GRAB, un fel de Uber, însă la noi nu a funcţionat tot timpul.

5. În ceea ce priveşte mâncarea în Bali, pot spune că este una dintre cele mai ofertante destinaţii. De la produse vegane, la produse tradiţionale, de la steakhouse, la pizza place. În Bali am găsit absolut tot ce ne-am dorit, inclusiv cafea de specialitate, atât de dorită într-o destinaţie exotică. În Ubud sunt foarte multe restaurante, terase, cafenele, locuri pentru brunch. Printre preferatele noastre a fost: Lazy Cats, unde am plătit 8 euro pentru o cafea, o limonadă şi un preparat de mâncare. În Bali preţurile variază, poţi mânca de la 5 euro/ zi până la 50 euro/zi. Alte localuri mişto de pus pe lista: Kynd, Balibola, Givecafe.



6. Ce fel de monedă se acceptă în Bali? Moneda lor oficială este rupia indoneziană, aşadar trebuie să schimbaţi bani cum ajungeţi acolo. Noi am schimbat câţiva euro în aeroport pentru transportul până la hotel (aici este cursul cel mai prost), apoi am schimbat în ziua următoare o sumă mai mare de bani în Ubud. Cam peste tot am plătit cash, cu cardul puteam plăti doar la localuri, restaurante sau hoteluri.





7. În ceea ce priveşte activităţile pe insulă, pot începe o listă lungă şi să nu mă mai opresc. Am să notez doar locurile care ne-au plăcut nouă cel mai mult: orezăriile Tegalalang, plimbările prin Ubud, templul Pura Gunung Kawii, Handara Gate, cascada Sekumpul, Tirta Empul Temple, satul tradiţional Bangli Penglipuran, excursie de o zi pe insula Nusa Penida, apusul la The Rock Bar la Ayana Resort, o zi de relaxare la hotelul Hanging Gardens, masaj balinez, mic dejun plutitor. Acestea sunt doar câteva dintre activităţile şi locurile pe care le-am vizitat în cele 10 zile petrecute în Bali. După cum am menţionat mai sus, au rămas multe locuri pe care ne dorim să le vizităm în următoarea vacanţă în Bali.



8. Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a pătrunde în Bali. În schimb, este nevoie de paşaport valabil pe o perioadă minimă de 6 luni de la intrarea în ţară. Atenţie: este nevoie de paşaport permanent, nu puteţi intra în Bali cu paşaport provizoriu.



9. În ceea ce priveşte vaccinarea, în Bali nu este nevoie obligatorie a unui vaccin. Fiind totuşi într-o ţară tropicală, recomand să nu consumaţi apă decât îmbuteliată, evitaţi fructele fără coajă şi mâncarea picantă. Mulţi s-au plâns de ţânţari şi musculiţe în Bali, noi însă nu am avut de-a face cu ei. Se pare că pe insulele Gili este mai frecvent să va întâlniţi cu ei. Totuşi, pentru a fi pregătiţi, vă recomand să aveţi la voi un spray special. Noi folosim Autan Tropical şi îşi face treaba.

10. Dacă vă întrebaţi de siguranţa pe insulă, pot spune că în Bali m-am simţit foarte bine. Nu am văzut cerşetori, oameni ciudaţi sau alte lucruri care să mă facă să nu mă simt în siguranţă. Mai mult decât atât, Bali are un aer aparte, te vei simţi foarte relaxat, oamenii sunt prietenoşi şi au un vibe fain. Aşadar, Bali este locul în care poate călători atât o femeie singură, cât şi un cuplu sau o gaşcă mare.