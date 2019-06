FOTO Zece feluri de papanaşi. Asta i-a aşteaptat pe pofticiosii, la festivalul de la Remetea Mare

GALERIE FOTO



Cei care au decis să treacă, duminică, pe la Remetea Mare (comună aflată la 13 kilometri de Timişoara), au avut parte de Festivalul Papanaşilor, un eveniment care a ajuns deja la a patra ediţie. Gazdele de la restaurantul Jack au pregătit zece feluri de papanaşi. Cu smântână şi gem de afine, cu finetti, fructe, dulceaţă, frişcă şi îngheţată.

Organizatorii se aşteaptă, până la ora 23,00, la peste 2.000 de vizitatori, în curtea localului.

„Când am făcut restauranul, ne-am gândit să introducem în meniu şi papanaşi. Pentru că au avut succes, am zis că ar trebui să facem ceva mai mult. Aşa s-a născut ideea unui festival. Am început timid, dar am crescut în fiecare an. Anul trecut au fost cam 700 de persoane, anul acesta sperăm să avem peste 2.000. Vin şi de la Timişoara, de la Lugoj, chiar şi de la Arad”, a declarat George Momirov, organizatorul festivalului.













La Festivalul Papanaşilor de la Remetea Mare nu lipseşte nici muzica populară, bănăţenească şi sârbească. Printre cei invitaţi să cânte se numără Cheba Band, Geta Argheuş, Nelu Blidariu, Cristina Voicu (din Serbia), iar vedeta ediţiei este Andreea Voica.





