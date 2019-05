FOTO Vot pentru viitor în Timiş. Fetiţă de trei ani aruncă buletinul în urmă. „În primul rând am venit să votez pentru ea. Pentru o viaţă frumoasă şi liniştită”

Un vot pentru viitor FOTO Ş. Both

La ora 17.00, conform rezultatelor transmise de BEC, în judeţul Timiş, la Referendum au votat 32,40% dintre alegători, adică 202.793 de persoane. În timp ce la alegerile europarlamentare au votat 36,71 la sută din total (229.753 de persoane).

Asta înseamnă că timişenii au votat în număr neobişnuit de mare. Am făcut un tur prin comunele din jurul Timişoarei pentru a vedea cum se votează.

Membrii secţiilor de votare spun că nu au mai văzut atâta lume la alegeri. Preşedinta unei secţii de la Lovrin se plângea că nu a avut timp nici măcar să îşi termine cafeaua.

„Vin non-stop. Nu avem timp nici să respirăm. Anii trecuţi la ora prânzului era linişte. Acum vine lumea fără oprire. Dacă mă credeţi, nici măcar nu am apucat să îmi beau cafeaua. Am făcut un calcul, într-om oră avem cam 60 de votanţi. Asta înseamnă că intră câte un om la fiecare minut”, a spus femeia.

Oamenii spun că vor schimbare, vor justiţie corectă şi, nu în ultimul rând, votează pentru viitor. De altfel, la o secţie din comuna Satchinez, o mămică a lăsat-o pe fiica ei de numai trei ani să arunce, simbolic, buletinul în urnă.

„În primul rând am venit să votez pentru fetiţă. Pentru viitorul ei, pentru o viaţă frumoasă şi liniştită. Eu am votat întotdeauna. În 30 de ani am câştigat acest drept, mi se pare normal şi civic să fac acest lucru”, a spus Patricia Crăşan, din Satchinez.



Alegerile în judeţul Timiş se desfăşoară fără probleme, nu au fost semnalate incidente.

