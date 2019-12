FOTO VIDEO Unul dintre cele mai frumoase patinoare din ţară se află în centrul istoric al Timişoarei

“A mers foarte bine sezonul trecut. În plus, la 600 de metri pătraţi toată lumea zicea că e un patinoar de copii. Era mic. Aşa că l-am extins la 1.000 de metri pătraţi. Acum are o lungime de 40 de metri şi o lăţime de 25 de metri. Toată structura este din lemn, e făcută de o firmă autorizată. Am deschis în 26 noiembrie, pentru că am prins şi vreme bună. O să ţinem deschis până la 1 martie, cu condiţia să nu vină temperaturi de 18-20 de grade, care să omoară gheaţa. Se poate patina şi la 15-16 grade Celius, dar să nu bată vântul. Degeaba îmi dă rece de jos dacă vântul împinge recele. Dacă bate vântul, se topeşte şi la 6-7 grade Celsius”, a declarat Adrian Bona, administratorul patonoarului din Piaţa Libertăţii.