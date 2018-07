FOTO VIDEO Ralaxare, chill-out şi stare de bine la JazzTM 2018. Festivalul se încheie cu fenomenalul Gregory Porter, cea mai bună voce la ultimul Grammy

Ziua de sâmbătă a adus la JazzTM multă destindere. După ce ploaia s-a oprit, a ieşit soarele, iar concertele de pe scenele din Parcul Castelului şi Parcul Civic au putut începe.



Oamenii s-au întins pe iarbă sau în hamace şi au savurat spectacolele. În Parcul Castelului, pe Scena Raifaisen, au cântat Bega Blues Band şi trupa americană John Beasley presents MONK’estra. În Parcul Civic, pe Scena Profi, au fost Murnau şi B.A.U.

Seara, de la ora 20.00, JazzTM a continuat pe scena mare, din Piaţa Victoriei. După încălzirea făcută de Krisper, pe scenă a urmat trupa chitaristului Kurt Rosenwinkel.



Finalul a fost apoteotic, cu supergrupul R+R=NOW, în premieră în România. Renumitul pianist Robert Glasper, multiinstrumentistul Terrace Martin, trompetistul Christian Scott (care a concertat în 2017 la JazzTM), basistul Derrick Hodge, beatboxerul Taylor McFerrin şi toboşarul Justin Tyson au oferit un concert de nota 10.



Scena din Parcul Castelului



Scena din Parcul Civic





R+R=NOW pe scena din Piaţa Victoriei

Ce aduce duminica la JazzTM



JazzTM continuă astăzi şi pe scena amenajată pe strada Fără Nume cu Tongue Fu / Vanessa Kisuule / Zia Ahmed / Dizraeli / Amy Léon. În Parcul Civic, de la ora 17.00 cântă Voyager II şi de la ora 18:30 Baris Demirel. În Parcul Castelului, de la ora 17.00, Antal Gabor Trio şi de la 18:30 Sorin Zlat Trio.



De la ora 20.00, concertele de pe scena mare sunt deschise de The Jam Community. un grup de prieteni, muzicieni aleşi pe sprânceană, care în timp ce se joacă, improvizează şi explorează noi teritorii sonore. Începând cu muzică africană, trecând prin jazz, blues, soul, funk, rock, dub, disco, hip hop, şi ajungând la drum & bass, nu jazz şi nu soul.

De la ora 21.00, urcă pe scenă – solistul, compozitorul şi multiinstrumentalistul franco-libanez Bachar Mar Khalife. A colaborat la numeroase proiecte care combină jazz, world music, muzică electronică şi hip-hop. Explorează un repertoriu de cântece tradiţionale arabe, pe care le-a apropriat în propriul său mod. Primele sale două albume au fost “Oil Slick” în 2010 şi “Who’s to Get The Ball” în 2013. În cel de-al treilea album, “Ya Balad” (‘O patria’), artistul ne spune despre apropierea sa pierdută faţă de ţara sa natală. Vorbeşte despre nostalgia care îl conectează la rădăcinile sale şi pierderea memoriei care îl conduce pe o cale de peregrinare.







Gregory Porter încheie JazzTM 2018



“Gregory Porter are majoritatea atuurilor pe care ţi le-ai dori de la un interpret de jazz şi probabil încă una sau două calităţi pe care nu ştiai că le cauţi.” – scrie The New York Times despre cel care va încheia JazzTM 2018.

Gregory Porter este un artist care are în faţă o carieră remarcabilă după debutul senzaţional la casa de discuri Blue Note cu albumul “Liquid Spirit” (2013) care a devenit rapid un fenomen global şi cel mai ascultat album de jazz în mediul online din toate timpurile cu peste 20 de milioane de accesări.







Albumul a primit discul de platină în Marea Britanie şi Germania iar în Franţa, Olanda şi Austria a primit discul de aur. În Statele Unite, atât Esquire cât şi NPR Music l-au declarat “Următoarea mare voce de jazz din America”.



În acest moment, Gregory Porter are două premii Grammy câştigate în 2014 şi 2017, trei nominalizări şi un premiu MOBO (2017) pentru “Contribuţii extraordinare aduse muzicii”.

Gregory Porter va urca pe scenă de la ora 22.30.







