FOTO VIDEO O potecă de munte a fost transformată într-o şosea spectaculoasă. 60 la sută din suprafaţa a fost săpată în stâncă

Dumul agricol Oboare, din Munţii Poiana Ruscă, a fost inaugurat în iunie 2019. Are o lungime de 5,4 kilometri şi o mare parte din el a fost săpat efectiv în stâncă. Pentru realizarea acestui drum s-a lucrat aprimativ doi ani şi a costat un milion de euro, bani obţinuţi de Primăria Tomeşti de la Uniunea Europeană. Acum este o veritabilă atracţie turistică a judeţului Timiş.









“Eu sunt din Luncani, cunoşteam această zonă din copilărie, când se lucra pământul sută la sută. Erau animale, sălaşele străbunicilor noştri care rămâneau acolo peste noapte, erau acele peisaje foarte frumoase. După revoluţie, accesul în zonă a deveni tot mai greoi din cauza drumului care s-a tot deteriorat. Neavând acces, oamenii au lăsat terenurile nelucrate. A fost o perioadă de mai bine de zece ani în care nu s-a mai lucrat pământurile acolo. În 2015 am semnat proiectul de finanţare pe măsură 125, pentru drum, iar apoi am început lucrăile”, a povestit Costel Medelean, primarul din Tomeşti.

Nu a fost o misiune uşoară. Porţiunea cea mai spectaculoasă, cea cu serpentinele, era înainte doar o potecă ce se putea străbate pe jos.

"Era o scurtătură pe care se putea merge din sat. Vechiul drum trecea prin pădurea deţinută de stat, iar conform legislaţiei nu puteam să construim pe acolo. Aşa am ales varianta acelei poteci, de aproximativ doi kilometri, şi a rezultat acest drum. Lucrarea a fost foarte anevoioasă. Am lucrat efectiv doi ani pe ea, nu ne aşteptam să fie aşa de multă stâncă. Cam 60 la sută din suprafaţa drumui este în stâncă. Nu a fost uşor, am avut multe obstacole, dar constructorii au reuşit să finalizeze proiectul. Dar de la început am fost sigur că o să fie un loc de referinţă pentru judeţul Timiş şi pentru zona de vest”, a mai spus Costel Medelean.

Odată cu noul drum, tot mai mulţi proprietari de pământuri au început să îşi cureţe terenurile, să pună cartofi, fân, a schimbat şi viaţa oamenilor din zonă.

Translucani a devenit şi o atracţie turistică. În week-end, sute de maşini urcă pe acest drum care îţi taie respiraţia. Poate rivaliza oricând cu Transfăgărăşanul şi Transalpina. Poate să fie şi un drum periculos, dacă nu există respect.

“Vin vizitatori din toată ţara, nu doar din Timiş. Iar acest lucru se poate vedea după numerele de la maşini. Şoferii trebuie să fie foarte atenţi. Este un drum agicol, nu are două benzi şi poate fi periculos dacă se circulă cu viteză. De asta există şi restricţie de viteză. Dacă vrei să admiri natura, peisajele, să te bucuri de frumuseţile zonei, trebuie să circuli încet. Nu ai unde să te grăbeşti. Mai avem în vedere să punem nişte parapeţi, cel puţin în două locuri”, a mai declarat primarul din Tomeşti.

Pe lângă cei 5,4 kilometri de asfalt, mai există un drum de 3,7 kilometri pietruit, pe Valea Lupului. Acest drum poate facilita trecerea din judeţul Timiş în judeţul Caraş-Severin.

“Puţină lume ştie că Transluncaniul se termină într-un drum judeţean, de pământ şi de piatră, care face legătura cu judeţul Caraş-Severin. În Timiş mai sunt cam şase kilometri neasfaltaţi, iar în Caraş-Severin cam la fel. Atâta este de unde se termină Transluncani până la un nou drum asfaltat sunt cam 12 kilometri, până la Ruşchiţa, unde e celebra carieră de marmură. Cu un efort minim din partea celor două consilii judeţene s-ar putea asfalta drumul şi s-ar lega Timiş de Caraş. Din ce ştiu, CJ Timiş a şi depus un proiect de finanţare pe fonduri europene, dar cred şi din fonduri proprii s-ar putea face”, a mai spus Costel Medelean.





Numărul turiştilor a crescut foarte mult în zonă. Oamenii pot vizita Mănăstirea de la Luncanii de Sus, Mănăstirea Izvorul lui Miron de la Româneşti, există Peştera Româneşti şi complexul Valea lui Liman.