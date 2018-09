FOTO VIDEO Copiii din Timişoara care învaţă în containere modulare. Sălile de clasă au costat peste 150.000 de euro

Având în vedere numărul mare de elevi, conducerea Şcoala Generală numărul 30 din Timişoara a decis să realizeze noi săli de clase în containere modulare. Construcţia a costat 100.000 de euro, la care se mai adaugă aproximativ 50.000 de euro pentru mobilier şi dotări.

150 de copii de la şcoala din zona Soarelui vor învăţa în containere. Acestea sunt, de fapt, nişte construcţii modulare care au toate condiţiile necesare pentru educaţie, de la grupuri sanitare şi căldură, până la dotări inteligente.

„E o premieră şi pentru Timişoara. Am pornit cu optimism cu această idee, ne bucurăm acum că s-a realizat. Clasele au fost dotate la standarde, am pus mobilier adecvat, videoproiectoare, table albe, table interactive, să creem toate condiţiile ca procesul de învăţământ să se desfăşoare aşa cum trebuie şi micuţii să se simtă la şcoală ca în familie. Containerele au toalete pentru fete şi băieţi. Sunt 25 de copii într-o clasă, în total avem 150 de elevi care vor învăţa în containerele modulare. E o soluţie de viitor acolo unde nu sunt spaţii”, a declarat Mihaela Şora, directorul Şcolii Generale nr.30.

Investiţia pentru containerele modulare a fost realizată de Primăria Timişoara, iar dotările s-au făcut din banii de la bugetul de venituri ale şcolii, din ONG-ul părinţilor, cât şi din sponsorizări.

„Ideea mi-a venit în urmă cu un an. Mergând într-o vitzită la şcoala din Peciu Nou, am văzut câteva asemenea clase modulare. Mi-am dorit să fie aşezate într-un complex, cu hol, cu grupuri sanitare. Primii pe care a trebuit să-i întreb au fost părinţii. Am mers la fiecare clasă, am prezentat proiectul, le-am spus ce dorim, că alte solţii nici nu avem, pentru că ne-am dublat în ultimii trei ani ca şi clase pregătitoare. Suntem în al treilea an cu zece clase, şi am cerut acordul dânşilor. Au fost în jur de 30 de părinţi care au avut uşoare reţineri. Astăzi, după intrarea lor în sala de clasă, ei sunt mulţumiţi. Ne-am întrebat şi colegii, toţi care trebuie să îşi desfăşoare o parte din ore şi în aceste clase modulare. Apoi am mers la primărie, unde am găsit deschidere”, a mai spus Mihaela Şora.

Cei de la „Generală 30” nu se vor opri aici. La deschiderea viitorului an şcolar vor să inaugureze un nou complex de clase modulare.

“Sper că vom mai reuşi să cumpărăm 12 containere, şase containere din banii de la primărie şi şase din banii noştri. Vrem ca la anul să inaugurăm 12 săli de clasă. Ce vom achiziţiona acum dorim să fie un complex cu etaj, iar pe holuri să avem scările de acces la etajul superior”, a adăugat directorul şcolii.

Şcoala Generală nr.30 din Timişoara este unică în vestul României. Aceasta poate să obţină venituri proprii din bazinul de înot pe care îl are în incintă. Bazinul a fost reabilitat recent, iar pe lângă activităţile elevilor, conform unui orar bine stabilit, poate fi închiriat de oricine.

„În acest bazin, până la ora 16.00 îşi desfăşoară cursuri copiii noştri, de la clasa a II-a până la a VIII-a. Sunt în jur de 1.100 de elevi. Cei doi antrenori sunt plătiţi din sumele obţinute de la închirieri. După ora 16.00, până la ora 23.00, zilnic, şapte zile din şapte, îl închiriem pe baza unui tarif stabilit în Consiliul de Administraţie, respectând Hotărârea de Consiliu Local. Din acele sume, anul acesta nu facem alte chltuieli, încercăm să strângem punga, ca în primăvară să putem achiziţiona şi alte clase modulare”, a explicat Mihaela Şora.

Şcoala mai obţine venituri şi de la ONG-ul „Mlădiţe însorite”, unde părinţii pot direcţiona an de an procentul de 2 la sută din impozit.

„Mare parte din sumă o folosim la premierea elevilor. De exemplu, acum am avut o sută de copii premianţi, într-o tabără gratuită la Costineşti. Plus 25 de cadre didactice cu rezultate bune. Cei foarte buni, după o grilă cu punctaj, sunt premiaţi. Cel mai mic primiu, de care beneficiează toţi elevii, este o diplomă şi o carte", a mai spus Mihaela Şora (foto).



Alte două şcoli din Timişoara vor primi astfel de construcţii modulare pentru amenajarea unor săli de clasă, acestea urmând să fie inaugurate până la sfârşitul acestui an



Pentru a rezolva criza spaţiilor de învăţământ, autorităţile au reorganizat reţeaua şcolară, au mutat unităţi dintr-o clădire într-alta şi au investit în reamenajări.